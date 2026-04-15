Nuevo registro online para viajeros en EE. UU.: Gobierno aclara casos para usar ConfirmID

Una publicación viral ha generado confusión al afirmar que en Estados Unidos se podrá viajar sin pasaporte, licencia o Real ID solo con un formulario en línea. Sin embargo, el sistema que se empezó a implementar el año pasado no se trata de un reemplazo del pasaporte o la identificación oficial.

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Se trata de un mecanismo excepcional de verificación de identidad. El sistema ConfirmID ha comenzado a ganar visibilidad en Estados Unidos como una alternativa para viajeros que no cuentan con su documento físico al momento de abordar un vuelo.

Este documento no reemplaza el pasaporte. Foto: Getty Images

La agencia federal de EE. UU. responsable de la seguridad en los aeropuertos y sistemas de transporte (TSA, por sus siglas en inglés) detalló que el ConfirmID es un proceso que permite validar la identidad de un pasajero mediante bases de datos oficiales y controles adicionales cuando no puede presentar su identificación en el aeropuerto.

Sin embargo, este sistema está diseñado para casos puntuales como pérdida o robo de documentos, y no para el uso habitual de los viajeros. Las autoridades han sido enfáticas en que ConfirmID no sustituye la identificación oficial exigida por la ley.

¿Cómo funciona ConfirmID?

La TSA destacó que el proceso inicia en el punto de control de seguridad del aeropuerto. Cuando un pasajero no presenta identificación válida, se remite a un protocolo especial. En ese momento, el viajero debe completar un formulario con sus datos personales, que son verificados en tiempo real a través de sistemas federales.

El proceso se hace directamente con el TSA. Foto: Getty Images

Luego, el pasajero responde preguntas de seguridad para confirmar su identidad. Si la verificación es exitosa, se le permite continuar con el proceso de embarque.

No obstante, en algunos casos, también se pueden aplicar controles adicionales, como inspecciones más detalladas del equipaje o del pasajero. La TSA advierte que no todos los pasajeros serán aprobados, por lo que recomienda viajar siempre con un documento válido.

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Este tipo de herramientas surge en un contexto de modernización de los controles aeroportuarios en Estados Unidos, donde se busca combinar seguridad con flexibilidad para los usuarios.

ConfirmID es una solución de contingencia para quienes pierden su documento antes de viajar, pero no como una alternativa permanente: la recomendación oficial sigue siendo portar siempre una identificación válida al momento de volar.

La TSA ha indicado que este tipo de procesos puede tardar más tiempo que el control habitual, por lo que recomienda a los viajeros llegar con mayor anticipación al aeropuerto si van a usar este mecanismo.