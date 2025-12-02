A partir del 1 de febrero del 2026, los viajeros que lleguen al control de seguridad sin una identificación aceptada por la TSA, como una real ID, pasaporte o credencial federal, deberán pagar una tarifa de 45 dólares para poder acceder a un proceso alternativo de verificación de identidad.

La medida, confirmada por la Administración de Seguridad en el Transporte, marca una nueva etapa en la implementación de la REAL ID Act y busca reforzar los estándares federales de seguridad en los aeropuertos.

¿Por qué se da esta medida de seguridad en los aeropuertos?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que comenzará a cobrar 45 dólares a los pasajeros que intenten viajar dentro de Estados Unidos sin una identificación válida a partir del 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con reportes de AP News y Reuters, esta tarifa activará el acceso al sistema TSA Confirm.ID, un mecanismo de verificación biométrica o biográfica diseñado para confirmar la identidad del pasajero cuando este no puede presentar una REAL ID o un documento alternativo aceptado para vuelos domésticos.

La nueva tarifa representa un incremento considerable respecto a la propuesta inicial de 18 dólares anunciada en noviembre.

Según Univisión, este ajuste corresponde a costos operativos más altos de los proyectados, para poner en marcha el sistema de verificación, ya que requiere de una infraestructura adicional, capacitación y personal especializado.

Aunque la TSA asegura que aproximadamente 94% de los viajeros ya vuela con una credencial válida, el porcentaje restante representa millones de pasajeros al año que podrían verse obligados a pagar el nuevo cargo.

¿Cómo podrá pagarse la nueva tarifa?

El proceso Confirm. ID podrá pagarse en línea antes del viaje o directamente en el aeropuerto.

Una vez realizado el pago, la verificación tomará entre 10 y 15 minutos en condiciones normales, aunque en momentos de alta demanda podría extenderse.

Además, la aprobación del proceso no garantiza automáticamente que el pasajero podrá abordar, pues si la identidad no puede confirmarse de manera fiable, la TSA podrá negar el acceso al área segura del aeropuerto.

Esta paso marca una etapa decisiva en la implementación de la REAL ID Act, una ley aprobada en 2005, tras las recomendaciones de seguridad posteriores al 11 de septiembre.

Durante años, su puesta en marcha fue aplazada por dificultades logísticas y resistencia en distintos estados, pero la TSA insiste en que ahora el proceso debe completarse, para estandarizar la verificación de la identidad en los aeropuertos del país.

Por otra parte, este nuevo recargo funcionará como un incentivo para impulsar a que cada vez más personas obtengan su Real ID, según lo afirma la TSA.