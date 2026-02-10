Estados Unidos lleva una serie de implementaciones digitales a los aeropuertos norteamericanos desde el año pasado cuando el DHS reveló que el Gobierno tomará fotos y datos biométricos a los extranjeros. Esta medida no fue implementada solamente en las terminales aéreas; también fue en las marítimas y terrestres.

El 26 de diciembre entró en vigencia la biometría al salir de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta semana el gobierno estadounidense anunció una nueva aplicación mediante la cual los viajeros podrán verificar su identidad, acelerar el paso por controles de seguridad y minimizar filas en los aeropuertos estadounidenses.

La nueva plataforma se llama Clear ID, que se trata de una aplicación gratuita que le permitirá a los viajeros identificar su identidad en más de 250 puntos de control de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y otros puntos como estadios.

La creación de esta aplicación promete agilidad para los viajes nacionales, ya que los turistas podrán presentarse en la aplicación con un código QR. Tiene una versión premium, pero no es obligatoria para identificarse en los aeropuertos estadounidenses.

No obstante, para que la identificación biométrica de Clear ID sea activada, se requiere de una verificación presencial inicial. Los usuarios deberán crear su cuenta online, posteriormente agregar sus documentos personales y completar la corroboración de su identificación personalmente en alguna terminal aérea que tenga puestos de “CLEAR”.

Versión Premium: Clear+

Filas en aeropuerto de Cincinnati Foto: Bloomberg via Getty Images

Si bien la versión gratuita de la aplicación cumple con la promesa de identificación personal, la versión premium de esta plataforma le permitiría a todos sus usuarios no pasar por las filas de seguridad en algunos estadios y puntos de control de la TSA.

Esta alternativa paga suele ser una solución para aquellos ciudadanos estadounidenses que viajan con frecuencia. En los aeropuertos se suelen presentar los tramos más largos en las filas de las terminales aéreas.

La membresía cuesta 209 dólares al año. Sin embargo, algunos bancos y organizaciones le han permitido a sus clientes obtener la suscripción como obsequio de la organización; es este el caso de los lectores de NerdWallet, que le ofrecen a sus clientes por dos meses la prueba gratuita de la versión premium de Clear+. Esta alternativa está disponible solamente para los mayores de edad.

La suscripción a Clear no impide el uso de otras alternativas premium que también permiten servicios premium en los aeropuertos estadounidenses. Membresías como TSA PreCheck, que les permiten a los viajeros agilizar su control de seguridad, seguirán teniendo validez en las terminales aéreas de Estados Unidos.

De hecho, es posible combinar las membresías de TSA PreCheck y CLEAR+, que además ya se unieron, y a los usuarios que cuenten con las dos herramientas, podrán ahorrarse hasta $77,95 en su primer año de suscripción.