Estados Unidos

Esta es la fecha clave en la que Estados Unidos tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros

Esta regla aplica también para terminales de transporte terrestres y puertos marítimos.

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 12:14 a. m.
Biometría USA
El 26 de diciembre entra en vigencia la biometría al salir de Estados Unidos | Foto: Getty Images

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), anunció la fecha en la que los extranjeros que entren y salgan del país se les tomará fotos y datos biométricos, una nueva regla que venía en consideración desde octubre.

Con esta medida, que regirá a partir del 26 de diciembre, las autoridades obtendrán las huellas digitales e información facial de los visitantes no nativos, que pisen suelo estadounidense.

Contexto: Nueva regla de viaje en Estados Unidos: así se planea monitorear cada entrada y salida de extranjeros

La iniciativa aplica tanto para adultos, como para menores de edad, siempre y cuando no sean estadounidenses, titulares de la green card, visitantes, trabajadores, estudiantes y residentes temporales.

Los extranjeros deberán someterse a la biometría, tanto a la entrada del país como a la salida, según el DHS, que le permitirá comparar los datos biométricos de quién ingresa y quién sale del país.

El Departamento de Seguridad notificó que esta información genética se guardará en las bases de datos por 75 años. El gobierno estadounidense colocará en marcha gradualmente esta medida desde el 26 de diciembre de 2025, la cual se pondrá en marcha en aeropuertos y puertos marítimos; las terminales terrestres serán los últimos en implementarlo.

Justificación para esta nueva regla

El DHS asegura que esta medida ayudará a combatir la amenaza de terrorismo en Estados Unidos, uso fraudulento de documentación y permanencia no autorizada en territorio norteamericano.

El gobierno federal aplicaba esta medida solamente al ingresar al país, pero aseguró que tener esta información de quien sale del territorio, le permitirá tener más control y así mismo, poder alertar de quien no cumpla con las reglas migratorias norteamericanas.

Datos biométricos que se recopilarán

  • Huellas dactilares
  • Escaneo iris del ojo
  • Fotografías de alta resolución
  • En ocasiones registros de voz

Nuevas reglas migratorias en discusión

El gobierno norteamericano también está considerando la medida que permitirá que los viajeros revelen 5 años de su historial en redes sociales al ingresar a territorio norteamericano.

Estados Unidos propone esta medida para los viajeros de nacionalidades que no necesitan visa. En esta lista se encuentran varios países europeos y otros como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Brunei, Singapur, Qatar, Israel y Chile.

Contexto: Nueva ley fronteriza para viajeros estadounidenses: implementación del Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea, EES

La aduana propone sumarle la lista actualizada de los números telefónicos que ha tenido el viajero en los últimos 5 años, direcciones IP, correos electrónicos, además de, información clave de los familiares.

La CBP está escuchando los comentarios públicos con respecto a esta propuesta durante 60 días y al superarse este periodo de tiempo, tomará una decisión.

El portavoz de la agencia fronteriza afirmó: “no es una norma definitiva, sino simplemente el primer paso para iniciar un debate y así tener nuevas opciones políticas para mantener la seguridad del pueblo estadounidense”

