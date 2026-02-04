Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

El sarampión sigue generando preocupación en todo el territorio de los Estados Unidos, en este caso en particular por la presencia de un visitante extranjero diagnosticado, que estuvo en varios lugares de alto flujo de personas en el sur del estado de California.

Las autoridades han hecho la advertencia para zonas como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y Disneyland Resort.

La gravedad de esta situación radica en el contacto masivo que pudo haber tenido este viajero con personas que se encontraban en estas zonas durante el tiempo que permaneció allí.

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Se estima que por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles transitan más de 200.000 personas diariamente, lo que también deja en evidencia la magnitud de la situación.

Lo informado por las autoridades está dirigido tanto al personal de estos lugares como a los viajeros que estuvieron en el aeropuerto dentro de las ventanas horarias en las que el sujeto hizo presencia, con el fin de tomar las precauciones necesarias y evitar que, si hubo contagio, este se siga propagando de manera acelerada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles precisó que el infectado llegó a través de un vuelo de la aerolínea Viva Aerobus, haciendo uso de la Terminal B y la puerta 201A el día 26 de enero.

Se tiene otro registro tiempo después, tras haber estado en Goofy’s Kitchen, Disneyland Hotel, Disneyland Park y Disney California Adventure el día 28 de enero. Para el día 30 de enero, estuvo en un Dunkin’ Donuts por los lados de Woodland Hills.

El territorio norteamericano últimamente ha tenido que ser testigo de un aumento considerable en los casos de sarampión, lo que ha despertado preocupación en materia de salud pública.

Información del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur precisa que, en ese estado, hasta el día 27 de enero se había llegado a 789 casos confirmados.

La propagación de este virus afecta principalmente a poblaciones infantiles y adolescentes, lo que también es un indicio de las medidas preventivas que hay que tomar.

Sarampión. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la temporada navideña y de Año Nuevo, el brote de sarampión se agudizó; en algunas zonas se han dispuesto cuarentenas para poder hacerle frente a esta preocupante escalada que tiene en vilo a los Estados Unidos.

Para minimizar los riesgos de contagio, lo mejor sería evitar a toda costa los eventos masivos, pues allí existe una mayor probabilidad de contraer el virus si en medio del evento hay alguien contagiado.

Si usted estuvo por las zonas anteriormente mencionadas, lo mejor sería que aguarde en su casa y, de ser necesario, solicite atención médica.