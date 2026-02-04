Estados Unidos

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Autoridades encienden las alarmas por posible exposición a sarampión luego de que una persona diagnosticada visitara lugares en lo que hay gran afluencia de personas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

4 de febrero de 2026, 5:42 p. m.
Sarampión.
Sarampión. Foto: Getty Images

El sarampión sigue generando preocupación en todo el territorio de los Estados Unidos, en este caso en particular por la presencia de un visitante extranjero diagnosticado, que estuvo en varios lugares de alto flujo de personas en el sur del estado de California.

Las autoridades han hecho la advertencia para zonas como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y Disneyland Resort.

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

La gravedad de esta situación radica en el contacto masivo que pudo haber tenido este viajero con personas que se encontraban en estas zonas durante el tiempo que permaneció allí.

Se espera que la retirada del letrero dure una semana y las letras se almacenarán en las inmediaciones para incorporarlas a los nuevos diseños viales.
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Se estima que por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles transitan más de 200.000 personas diariamente, lo que también deja en evidencia la magnitud de la situación.

Estados Unidos

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Estados Unidos

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

Estados Unidos

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Estados Unidos

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

Estados Unidos

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Estados Unidos

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

Mundo

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

Mundo

“Insultos por moderación”: así reacciona la prensa de Estados Unidos a la reunión de Donald Trump con Gustavo Petro

Mundo

Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Haití en medio de creciente inestabilidad política

Lo informado por las autoridades está dirigido tanto al personal de estos lugares como a los viajeros que estuvieron en el aeropuerto dentro de las ventanas horarias en las que el sujeto hizo presencia, con el fin de tomar las precauciones necesarias y evitar que, si hubo contagio, este se siga propagando de manera acelerada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles precisó que el infectado llegó a través de un vuelo de la aerolínea Viva Aerobus, haciendo uso de la Terminal B y la puerta 201A el día 26 de enero.

Se tiene otro registro tiempo después, tras haber estado en Goofy’s Kitchen, Disneyland Hotel, Disneyland Park y Disney California Adventure el día 28 de enero. Para el día 30 de enero, estuvo en un Dunkin’ Donuts por los lados de Woodland Hills.

El territorio norteamericano últimamente ha tenido que ser testigo de un aumento considerable en los casos de sarampión, lo que ha despertado preocupación en materia de salud pública.

Información del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur precisa que, en ese estado, hasta el día 27 de enero se había llegado a 789 casos confirmados.

La propagación de este virus afecta principalmente a poblaciones infantiles y adolescentes, lo que también es un indicio de las medidas preventivas que hay que tomar.

Sarampión - imagen de referencia
Sarampión. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la temporada navideña y de Año Nuevo, el brote de sarampión se agudizó; en algunas zonas se han dispuesto cuarentenas para poder hacerle frente a esta preocupante escalada que tiene en vilo a los Estados Unidos.

Se cierra ‘laguna’ fiscal en Medicaid: ahorrará miles de millones de dólares a los contribuyentes

Para minimizar los riesgos de contagio, lo mejor sería evitar a toda costa los eventos masivos, pues allí existe una mayor probabilidad de contraer el virus si en medio del evento hay alguien contagiado.

Si usted estuvo por las zonas anteriormente mencionadas, lo mejor sería que aguarde en su casa y, de ser necesario, solicite atención médica.

Más de Estados Unidos

Hacer dinero a través de buenos negocios es una estrategia inteligente.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida, el 15 de septiembre.

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Texas el estado más afectado con 597 contagios

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes.

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

x

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Minnesota Department of Natural Resources Conservation Officers stand guard as demonstrators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot and killed by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales.

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

x

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Noticias Destacadas