Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Se encienden las alarmas en Estados Unidos por los elevados casos de sarampión; en un estado se registran 789.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

28 de enero de 2026, 6:29 p. m.
sarampión. Foto: Getty Images

Estados Unidos en este momento enciende las alarmas por los elevados casos de sarampión que se han venido presentando y que generan preocupación para la salud pública.

De acuerdo con la información presentada por el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur (DPH), hasta el día 27 de enero se habían confirmado 789 casos.

Sarampión Foto: Getty Images/imageBROKER RF

Esta cifra llega en un contexto en el que, entre 1990 y 1991, Filadelfia experimentó uno de los brotes más importantes en todo Estados Unidos, con más de 1400 casos.

A partir del mes de octubre del año 1990 se presentó en Filadelfia un considerable brote de sarampión que dejó grandes afectaciones, principalmente en niños que no estaban vacunados, según menciona National Library of Medicine.

Por otro lado, el medio de comunicación Infobae indica que la propagación del virus afecta en gran medida a menores y a adolescentes, lo que también sugiere que en estas poblaciones hay que tener especial cuidado para evitar que este tipo de contagios sigan en aumento.

Para poder contrarrestar esta escalada, se han dispuesto cuarentenas con el fin de frenar el crecimiento acelerado del brote. De acuerdo con la información que se dispone, a finales del mes de septiembre de 2025 el brote tuvo un crecimiento que se agravó con la temporada de Navidad y Año Nuevo.

En este momento, varios estados del territorio norteamericano han reportado casos. En Carolina del Sur, el aumento de los contagios se presentó de manera significativa en los condados de Spartanburg y Greenville. Cerca de 23 escuelas han impuesto cuarentenas de carácter obligatorio para alumnos de sus instituciones.

La vacuna contra el sarampión es imprescindible para combatir el virus y sus eventuales brotes Foto: LightRocket via Getty Images

Recomendaciones

  • Tener las vacunas al día; esto ayuda a que el cuerpo pueda responder mejor ante cualquier exposición al sarampión.
  • Si hubo una exposición, vacunarse en las siguientes 72 horas podría contribuir a que haya protección o a que la enfermedad sea más leve.
  • Si se sospecha que hay contagio de sarampión, lo mejor es aguardar en casa para no contagiar a nadie más.
  • Identificar los lugares donde puede haber un alto riesgo y evitar frecuentarlos hasta que sea seguro.
  • Evitar eventos masivos en espacios cerrados mientras existan alertas vigentes de brote de sarampión.

Síntomas

  • Fiebre alta.
  • Tos.
  • Moqueo.
  • Cansancio.
  • Manchas de Koplik, que son pequeños puntos blancos dentro de la boca y que normalmente aparecen dos o tres días después de que los síntomas inician.
  • Sarpullido (rash): es la erupción cutánea característica del sarampión y suele aparecer entre 3 y 7 días después del inicio de los síntomas.

En caso de estar contagiado con sarampión, se recomienda recurrir a asistencia médica si se presenta dificultad para respirar, somnolencia, convulsiones o deshidratación.

