Donald Trump lanzó una dura advertencia al alcalde de Minneapolis luego de que este reafirmara que la ciudad no participará en operativos migratorios federales, elevando la tensión política y legal.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

Trump arremete contra el alcalde de Minneapolis por no cooperar con ICE

Trump volvió a confrontar públicamente a un alcalde demócrata en medio del debate nacional sobre inmigración.

Esta vez, el presidente apuntó contra el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, luego de que el funcionario reiterara que la ciudad no colaborará con la aplicación de leyes migratorias federales.

Una postura que ha generado tensión con el gobierno federal en las últimas semanas.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump acusó al alcalde de desafiar directamente la autoridad federal y lanzó una advertencia contundente:

“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’ (...)’”

“Esto después de haber mantenido una muy buena conversación con él. ¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?”, escribió el mandatario.

Trump acusa al alcalde Jacob Frey de “violar la ley” por su postura migratoria

En su publicación, Trump sostuvo que Frey hizo una declaración que constituye una “grave violación de la ley” .

Además, agregó que está “jugando con fuego” al afirmar que Minneapolis no participará en la aplicación de leyes migratorias federales, como lo ha registrado Teleprensa.

La frase del presidente alude a un principio básico del derecho federal: las leyes de inmigración son competencia del gobierno nacional, y los estados o ciudades tradicionalmente no pueden contradecirlas o negarse a cooperar con el cumplimiento de políticas federales.

Sin embargo, el alcance de la supervisión local sobre agencias federales en su jurisdicción, especialmente en materia de inmigración y orden público, ha sido objeto de disputa constitucional y legal en los últimos años.

El intercambio refleja el creciente choque entre Washington y varias ciudades gobernadas por demócratas que han limitado su cooperación con ICE.

Las operaciones migratorias se intensifican y aumentan las protestas en comunidades afectadas.

Minneapolis se ha convertido así en un nuevo epicentro de la disputa política y legal sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades locales frente a la agenda migratoria federal.

El choque entre Trump y el alcalde Jacob Frey refleja la creciente batalla política y legal por la inmigración en Estados Unidos.

Varias ciudades demócratas buscan limitar su cooperación con ICE en medio de operativos federales cada vez más controvertidos.