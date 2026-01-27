ICE intenta ingresar por la fuerza al Consulado de Ecuador en Minnesota y provoca fuerte rechazo del Gobierno ecuatoriano

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que unos agentes intentaran ingresar a la fuerza al Consulado de Ecuador ubicado en Minneapolis, en Minnesota, donde hay protestas sociales debido a que las personas expresan su rechazo a los operativos migratorios de las agencias gubernamentales.

Un video del momento fue compartido en redes sociales y se ha vuelto viral. Este muestra a varios oficiales que se acercan a la puerta de la sede diplomática, mientras que el personal del establecimiento intenta impedir su entrada, alegando que el edificio está protegido por inmunidad diplomática, por lo que no autorizan a las autoridades a entrar, lo que aviva la tensión de la situación.

Agentes federales hacen fuerte presencia en Minnesota para contener las protestas sociales. Foto: AP

Los hechos ocurrieron este martes, 27 de enero, cerca de las 11 de la mañana. Los funcionarios del consulado “impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”, indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, “presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos”, dice el informe oficial.

🔴 #Atención || Esta mañana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de #EstadosUnidos, intentaron ingresar a la sede del Consulado de Ecuador en Minneapolis, desafiando la inmunidad diplomática del recinto. El hecho, captado en video, muestra a los… pic.twitter.com/4i8pE13IgQ — Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 27, 2026

Días atrás, un extranjero de origen ecuatoriano, identificado como Adrián Cornejo, fue detenido por un oficial del ICE junto con su hijo de 5 años, Liam. Los implicados fueron arrestados al frente de su casa, justo cuando regresaban del colegio, en medio de una redada masiva. Los hechos fueron condenados por Ecuador y otras partes del mundo.

Este martes se conoció que un tribunal falló a favor del ecuatoriano y su hijo, por lo que estos no serán deportados a su país de origen. No obstante, el padre y el menor fueron llevados a un centro de detención en el estado de Texas hasta que se definiera su futuro en Estados Unidos.

Las manifestaciones se han tornado violentas; se registran varias personas heridas. Foto: Getty Images

La intervención del ICE en el consulado elevó las preocupaciones de los extranjeros. Desde hace meses, varias organizaciones de derechos humanos y de los inmigrantes han señalado que las autoridades se han vuelto más agresivas y han dirigido operativos masivos donde, incluso, han detenido ciudadanos norteamericanos.

Las tensiones son especialmente graves en Minnesota, pues las manifestaciones se han tornado violentas, decenas de personas han resultado heridas y, desde el inicio de los desmanes, han muerto dos personas a tiros provocados por los oficiales de las agencias migratorias.