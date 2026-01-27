Estados Unidos

ICE intenta ingresar por la fuerza al Consulado de Ecuador en Minnesota y provoca fuerte rechazo del Gobierno ecuatoriano

En el lugar de los hechos hay manifestaciones masivas en contra de las redadas de las agencias de inmigración, lo que ha vuelto el ambiente violento.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 2:31 a. m.
Un video del momento muestra que los funcionarios consulares impiden la entrada del ICE.
Un video del momento muestra que los funcionarios consulares impiden la entrada del ICE. Foto: Tomada de redes sociales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que unos agentes intentaran ingresar a la fuerza al Consulado de Ecuador ubicado en Minneapolis, en Minnesota, donde hay protestas sociales debido a que las personas expresan su rechazo a los operativos migratorios de las agencias gubernamentales.

Un video del momento fue compartido en redes sociales y se ha vuelto viral. Este muestra a varios oficiales que se acercan a la puerta de la sede diplomática, mientras que el personal del establecimiento intenta impedir su entrada, alegando que el edificio está protegido por inmunidad diplomática, por lo que no autorizan a las autoridades a entrar, lo que aviva la tensión de la situación.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
Agentes federales hacen fuerte presencia en Minnesota para contener las protestas sociales. Foto: AP

Los hechos ocurrieron este martes, 27 de enero, cerca de las 11 de la mañana. Los funcionarios del consulado “impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”, indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

La ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, “presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos”, dice el informe oficial.

Días atrás, un extranjero de origen ecuatoriano, identificado como Adrián Cornejo, fue detenido por un oficial del ICE junto con su hijo de 5 años, Liam. Los implicados fueron arrestados al frente de su casa, justo cuando regresaban del colegio, en medio de una redada masiva. Los hechos fueron condenados por Ecuador y otras partes del mundo.

¿Qué es ICE y cómo funciona? Esto es lo que dice la ley sobre la agencia migratoria de Estados Unidos

Este martes se conoció que un tribunal falló a favor del ecuatoriano y su hijo, por lo que estos no serán deportados a su país de origen. No obstante, el padre y el menor fueron llevados a un centro de detención en el estado de Texas hasta que se definiera su futuro en Estados Unidos.

x
Las manifestaciones se han tornado violentas; se registran varias personas heridas. Foto: Getty Images

La intervención del ICE en el consulado elevó las preocupaciones de los extranjeros. Desde hace meses, varias organizaciones de derechos humanos y de los inmigrantes han señalado que las autoridades se han vuelto más agresivas y han dirigido operativos masivos donde, incluso, han detenido ciudadanos norteamericanos.

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Las tensiones son especialmente graves en Minnesota, pues las manifestaciones se han tornado violentas, decenas de personas han resultado heridas y, desde el inicio de los desmanes, han muerto dos personas a tiros provocados por los oficiales de las agencias migratorias.

