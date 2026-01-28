Estados Unidos

‘Walkout’ nacional contra ICE: miles de estudiantes convocan protestas en escuelas de Estados Unidos

La movilización, impulsada por redes sociales, busca visibilizar el impacto de los operativos migratorios y sumar presión política en varias ciudades del país.

Margarita Briceño Delgado

28 de enero de 2026, 2:44 p. m.
Estudiantes en varias ciudades de EE. UU. se preparan para un 'walkout' nacional
Estudiantes en varias ciudades de EE. UU. se preparan para un 'walkout' nacional Foto: Composición Semana/ Getty Images

La convocatoria a un walkout nacional estudiantil en Estados Unidos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marca un nuevo capítulo en la creciente ola de protestas juveniles que se extiende por escuelas y universidades del país.

La movilización, prevista para el 30 de enero, se organiza principalmente a través de redes sociales y forma parte de una campaña más amplia conocida como National Shutdown, que llama a interrumpir actividades cotidianas como forma de presión política.

Según reportó Newsweek, los estudiantes buscan denunciar el impacto de los operativos migratorios en comunidades inmigrantes y exigir cambios en la cooperación local con la agencia federal.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)
n Minneapolis, la muerte de Renée Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada migratoria ha generado protestas y críticas sobre el uso de la fuerza policial. Foto: AP

Un ‘walkout’ estudiantil que se expande en varias ciudades

En las últimas semanas, distintos medios locales han documentado protestas similares en estados como Washington, Kansas, Utah y Georgia. En estos lugares, varios estudiantes de secundaria han abandonado las aulas para marchar con pancartas y consignas contra las redadas migratorias.

En Moses Lake, por ejemplo, jóvenes organizaron una salida masiva denunciando el temor que viven familias migrantes, según informó Columbia Basin Herald.

En Lawrence, Kansas, alumnos participaron en caminatas frente a sus colegios, de acuerdo con Lawrence KS Times, mientras que en Utah cientos de estudiantes se manifestaron en Salt Lake County, según The Salt Lake Tribune.

En Georgia, más de mil estudiantes marcharon en DeKalb County en una protesta que atrajo atención nacional, reportó WABE.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha defendido las operaciones de ICE como parte del cumplimiento de la ley federal y un componente de la seguridad pública, postura que también recoge Newsweek en su cobertura.

El creciente protagonismo de estudiantes en el debate migratorio refleja una intensificación de la participación juvenil en temas de derechos civiles y justicia social.

Estas protestas no solo buscan visibilidad mediática inmediata, sino también influir en el clima político en torno a la inmigración, un tema que sigue polarizando a Estados Unidos en pleno año electoral.

El presidente Donald Trump criticó al alcalde de Minneapolis tras su negativa a cooperar con operativos migratorios federales.

Donald Trump acusa al alcalde de Minneapolis de “violar la ley” y advierte que está “jugando con fuego”

Amazon anunció el despido de 18 mil empleados

Amazon despedirá a 16.000 empleados y genera preocupación: “Eliminando la burocracia”

Estudiantes en varias ciudades de EE. UU. se preparan para un walkout nacional en protesta por los operativos migratorios de ICE.

‘Walkout’ nacional contra ICE: miles de estudiantes convocan protestas en escuelas de Estados Unidos

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”

El frío no cesa: se espera otro fenómeno meteorológico en Estados Unidos que puede afectar a más de 100 millones de personas

El alcalde Jacob Frey durante una declaración pública en Minneapolis, tras publicar un tuit que reavivó el debate sobre la cooperación local con las leyes federales de inmigración.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

La congresista Ilhan Omar durante un evento comunitario en Minneapolis, donde fue atacada con una sustancia desconocida.

Impactante: congresista Ilhan Omar es rociada con líquido misterioso mientras hablaba en público en Minneapolis

Revelan inquietante audio segundos antes del trágico accidente aéreo que dejó siete muertos en Estados Unidos

ICE intenta ingresar por la fuerza al Consulado de Ecuador en Minnesota y provoca fuerte rechazo del Gobierno ecuatoriano

