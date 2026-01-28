‘Walkout’ nacional contra ICE: miles de estudiantes convocan protestas en escuelas de Estados Unidos

La convocatoria a un walkout nacional estudiantil en Estados Unidos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marca un nuevo capítulo en la creciente ola de protestas juveniles que se extiende por escuelas y universidades del país.

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

La movilización, prevista para el 30 de enero, se organiza principalmente a través de redes sociales y forma parte de una campaña más amplia conocida como National Shutdown, que llama a interrumpir actividades cotidianas como forma de presión política.

Según reportó Newsweek, los estudiantes buscan denunciar el impacto de los operativos migratorios en comunidades inmigrantes y exigir cambios en la cooperación local con la agencia federal.

n Minneapolis, la muerte de Renée Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada migratoria ha generado protestas y críticas sobre el uso de la fuerza policial. Foto: AP

Un ‘walkout’ estudiantil que se expande en varias ciudades

En las últimas semanas, distintos medios locales han documentado protestas similares en estados como Washington, Kansas, Utah y Georgia. En estos lugares, varios estudiantes de secundaria han abandonado las aulas para marchar con pancartas y consignas contra las redadas migratorias.

En Moses Lake, por ejemplo, jóvenes organizaron una salida masiva denunciando el temor que viven familias migrantes, según informó Columbia Basin Herald.

En Lawrence, Kansas, alumnos participaron en caminatas frente a sus colegios, de acuerdo con Lawrence KS Times, mientras que en Utah cientos de estudiantes se manifestaron en Salt Lake County, según The Salt Lake Tribune.

En Georgia, más de mil estudiantes marcharon en DeKalb County en una protesta que atrajo atención nacional, reportó WABE.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha defendido las operaciones de ICE como parte del cumplimiento de la ley federal y un componente de la seguridad pública, postura que también recoge Newsweek en su cobertura.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

El creciente protagonismo de estudiantes en el debate migratorio refleja una intensificación de la participación juvenil en temas de derechos civiles y justicia social.

Estas protestas no solo buscan visibilidad mediática inmediata, sino también influir en el clima político en torno a la inmigración, un tema que sigue polarizando a Estados Unidos en pleno año electoral.