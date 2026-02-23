Importación de gas desde Venezuela: cambio de planes por nuevas relaciones del vecino país con EE. UU. Ecopetrol quedaría por fuera

La disponibilidad de gas en Colombia es un asunto apremiante, pues el más reciente estudio sobre ello, realizado por Fedesarrollo y Andesco, estimó que se incrementó el déficit, al 39 %, para 2026.

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Minas, ha insistido en que la solución está a la vuelta de la esquina con Venezuela, lo que no se había podido materializar debido a la sanción que Estados Unidos tiene impuesta al vecino país, por lo cual Colombia tampoco podría hacer negociaciones con ellos.

El ministro de Minas, Edwin Palma, luego de varias visitas a Venezuela, ha regresado entusiasmado, anunciando que estaría cerca el momento de lograr traer el gas venezolano, ahora que Colombia lo necesita.

Los recientes acontecimientos, luego de la captura de Nicolás Maduro y la entrega de las riendas del país a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, volvieron a abrir posibilidades.

Edwin Palma y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: Ministerio de Minas y Energía

Ecopetrol no podría ser la empresa para importar

Palma no tardó en reunirse con la ahora presidenta (e) venezolana para volver a retomar los escenarios posibles, pues se empezó a pensar que la sanción de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) ya era otra cosa, luego del estrechamiento de relaciones.

Pero los caminos no parecen estar tan despejados para la importación de gas de Venezuela hacia Colombia. De hecho, Palma salió a decir que no se podría realizar la operación a través de Ecopetrol, que era lo que se mencionaba prácticamente desde que empezó la crisis energética que por primera vez llevó a Colombia a perder la soberanía en el abastecimiento de gas.

SEMANA consultó a varios expertos, que resolvieron varios interrogantes. ¿Por qué con otra empresa distinta a Ecopetrol se podría traer gas? ¿Qué pasará con la infraestructura averiada, quién tendrá que arreglarla y si eso sería tan rápido?

El exministro de Minas, Amylkar Acosta, recordó que, desde noviembre de 2022, Ecopetrol solicitó autorización, aún con la sanción, pues se estaban dando permisos aislados, pero hasta la fecha, no ha habido una respuesta positiva.

“Después de la intervención de los EE.UU. en Venezuela, deponiendo de la Presidencia al dictador Maduro, asumiendo el control de las reservas y de la producción de hidrocarburos se abrió una ventana de oportunidad, sobre todo después que la Asamblea Nacional, a instancia de Delcy Rodríguez. Se aprueba por unanimidad una reforma impensada de reforma de la Ley orgánica de Hidrocarburos, que reservaba el monopolio de la actividad hidrocarburífera en cabeza de PDVSA (petrolera estatal venezolana)”, dijo Acosta.

Las petroleras estatales de Colombia y Venezuela, Ecopetrol y PDVSA. Foto: Foto 1: Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket / Foto 2: Humberto Matheus/NurPhoto. Vía Getty Images.

¿Qué empresas distintas a Ecopetrol?

Al decir del experto, una apertura a empresas privadas para hacer la importación, se circunscribe por ahora a las cinco empresas petroleras a las que la OFAC les autorizó la semana pasada para que puedan operar, sin ser sancionadas, en Venezuela. Ellas son: la estadounidense Chevron, la italiana ENI, las inglesas BP y SHELL y la española REPSOL, mientras que Ecopetrol sigue en la lista de espera, recordó Acosta.

¿Y la infraestructura?

Aún si se pudiera utilizar una de esas empresas para traer el gas de Venezuela, del cual, el ministro de Minas ha dicho que está ahí a la mano, para traerlo “barato y rápido”, queda el interrogante de cómo se haría para traerlo.

Se sabe que la infraestructura existente, que es el gasoducto Antonio Ricaurte está deteriorado desde 2015. Se trata de una infraestructura de 224 kilómetros, de los cuales, 88 son de territorio colombiano y 136 del venezolano. Ponerlo de nuevo en actividad requiere grandes inversiones, ¿Quién las haría si Colombia está deficitaria de recursos?.

En otras palabras, varias fuentes consultadas estiman que la importación de gas desde Venezuela, con la premura que se requiere, ya no se alcanzaría a hacer realidad en este gobierno.