Hidrocarburos

Importación de gas desde Venezuela: cambio de planes por nuevas relaciones del vecino país con EE. UU. Ecopetrol quedaría por fuera

Aunque el ministro de Minas, Edwin Palma, afirma que hay premura para traer el combustible, los caminos no están despejados. Esto dicen expertos.

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 10:39 a. m.
Está en veremos la importación de gas venezolano.
La disponibilidad de gas en Colombia es un asunto apremiante, pues el más reciente estudio sobre ello, realizado por Fedesarrollo y Andesco, estimó que se incrementó el déficit, al 39 %, para 2026.

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Minas, ha insistido en que la solución está a la vuelta de la esquina con Venezuela, lo que no se había podido materializar debido a la sanción que Estados Unidos tiene impuesta al vecino país, por lo cual Colombia tampoco podría hacer negociaciones con ellos.

El ministro de Minas, Edwin Palma, luego de varias visitas a Venezuela, ha regresado entusiasmado, anunciando que estaría cerca el momento de lograr traer el gas venezolano, ahora que Colombia lo necesita.

Los recientes acontecimientos, luego de la captura de Nicolás Maduro y la entrega de las riendas del país a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, volvieron a abrir posibilidades.

