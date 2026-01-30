Turismo

Estos son los destinos nacionales e internacionales más buscados para viajar en 2026

También se conoció cuál es esa experiencia que la mayoría de viajeros buscan vivir en Colombia.

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 5:14 p. m.
En Colombia abundan los sitios turísticos.
En Colombia abundan los sitios turísticos. Foto: Getty Images

Hace unos días, Airbnb dio a conocer sus predicciones sobre las tendencias que definirán los viajes en 2026, especialmente entre los viajeros latinoamericanos, y señaló que estas estarán enfocadas en la búsqueda de experiencias más inmersivas, con un énfasis en el bienestar y la comodidad.

En este contexto, indicó que la generación Z tendrá un papel clave en esta evolución, ya que son quienes están redefiniendo la forma de viajar a través de escapadas internacionales cortas, de uno a dos días, a destinos que sorprendan con su oferta de arte, sitios históricos y gastronomía auténtica.

Así es el bosque de niebla, en Antioquia, que atrae a los viajeros por su legado ancestral

Según datos de la plataforma, de cara a 2026 las búsquedas de viajes cortos realizadas durante el tercer trimestre de 2025 crecieron en más del 50 %. En Colombia, Medellín, Santa Marta y Bogotá se consolidan como algunos de los destinos más apetecidos para este tipo de escapadas.

Asimismo, reveló que una de las experiencias más reservadas para este año en el país se encuentra en Guatapé, donde los viajeros buscan recorrer el pueblo ubicado a pocos kilómetros de Medellín, visitar la famosa Piedra del Peñol y navegar la represa.

Guatape, Antioquia
Vista de La Roca cerca del pueblo de Guatapé, Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Argentina, destacó la experiencia “Sé curioso en Buenos Aires”, que propone descubrir la ciudad desde una mirada antropológica.

Por otro lado, en cuanto a los destinos internacionales que más están despertando el interés entre los viajeros, subrayó a Argentina, con la experiencia “Sé curioso en Buenos Aires”, que propone descubrir la ciudad desde una mirada antropológica.

En Chile, la visita al cerro San Cristóbal para disfrutar de vistas panorámicas de Santiago, se está posicionando en una actividad actividad llamativa por su combinación de naturaleza, caminatas y teleférico.

A la lista se suma Perú, especialmente las islas de Paracas y el oasis de Huacachina, en Ica. Estos destinos figuran entre los más atractivos para los viajeros por sus paisajes únicos y contrastantes que combinan desierto, mar y vida silvestre, atrayendo a viajeros en busca de aventura y naturaleza.

Paracas, Perú
Barcos de pesca en la bahía cerca de la costa en la península de Paracas, Perú. Foto: Getty Images
De acuerdo con estas tendencias, las predicciones de Airbnb concluyen que los viajes actuales buscan ir más allá del tradicional checklist turístico, promoviendo una participación más activa en aquello que define la identidad de cada destino, como recorridos gastronómicos, experiencias en entornos naturales, encuentros con artistas locales y visitas guiadas centradas en la cultura y la historia.

Además, precisó que cada vez más personas están optando por viajar en solitario, dejando de lado los viajes en pareja y manteniendo la industria turística en constante evolución.

Noticias Destacadas