Así es el bosque de niebla, en Antioquia, que atrae a los viajeros por su legado ancestral

En la subregión del occidente antioqueño se esconden varias joyas naturales dignas de admirar, como la reserva natural Alto de Insor, uno de los atractivos imperdibles para visitar en el municipio de Cañasgordas, ubicado a solo 112 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de menos de 4 horas.

Este pequeño pueblo se presenta como destino turístico único para los amantes de la naturaleza y quienes buscan descansar del bullicio de las grandes ciudades, gracias a su rica biodiversidad y variedad de climas, que van desde lo más cálido hasta lo más frío.

Rodeada de imponentes montañas, la población alberga esta joya natural considerada una de las maravillas naturales más impresionantes de la región, donde un bosque de niebla es el gran protagonista con una amplia variedad de flora y fauna, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Estas características hacen que la reserva natural Alto de Insor, protegida en jurisdicción de Urabá y algunos municipios del occidente lejano, se convierta en un paraíso único y digno de explorar, siendo refugio de especies como el águila crestada (spizaetus isidori), que es el ave emblema del municipio.

A lo largo y ancho de este tesoro natural también se encuentra el oso de anteojos, entre otros animales que le dan vida al territorio y hacen parte de sus atractivos más preciados, promoviendo la conservación y el cuidado constante de la zona.

Cañasgordas es uno de los municipios para visitar en el occidente de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En este mágico lugar, de acuerdo con la misma fuente y la Alcaldía Municipal de Cañasgordas, también es posible encontrar majestuosas caídas de agua, miradores naturales y senderos que invitan a sus visitantes a conectarse de manera profunda con el entorno, respirar aire puro y descansar.

Además, según los habitantes del pueblo y guías locales, es un sitio lleno de historias místicas debido a que, en sus inicios, el municipio fue habitado por indígenas de la raza Catía, quienes vivían en medio de sus bosques y montañas, dejando en el territorio un importante legado ancestral que, generación tras generación, ha sido reconocido como parte esencial de su cultura, historia y tradiciones.

Todo esto es lo que hace que Cañasgordas se convierta en un destino inigualable para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza, jugando un papel esencial como corredor ecológico para la fauna y flora de la región y, en general, del departamento.

Durante su visita, la Alcaldía invita a los viajeros a disfrutar de este destino de manera responsable, respetando los valores ecológicos que hacen única a la región y protegiendo los ecosistemas mediante acciones sencillas, como no dejar residuos mientras se realizan los recorridos.