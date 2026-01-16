Tres pueblos de Antioquia para visitar en este inicio de año

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, uno de los destinos turísticos más atractivos.

Sus 125 municipios les permiten disfrutar a sus visitantes de hermosos paisajes, arquitectura tradicional y riqueza cultural.

A continuación, le presentamos tres poblaciones de este departamento para disfrutar en este inicio de 2026.

Uramita

Este municipio está ubicado a 139 kilómetros de Medellín, a tres horas y 55 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, Uramita se caracteriza por ser un destino tranquilo y que tiene múltiples cuerpos de agua y zonas verdes, ideales para disfrutar de deportes extremos y el turismo de aventura.

Entre sus principales atractivos se encuentra la cueva de Orobajo. Antioquia Travel describe este lugar como un camino de carácter subterráneo en el que se tiene “la posibilidad de disfrutar del contacto con la naturaleza y aprender un poco más de la cultura panelera de antaño”.

Uramita es una población ubicada en el occidente de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro lugar destacado es el balneario El Pital, el cual se encuentra ubicado a siete kilómetros de la cabecera municipal. “Este paraíso familiar compuesto de atracciones acuáticas y espacios recreativos para todo tipo de edades es perfecto para pasar un día de sol en el occidente antioqueño”, afirma la publicación.

La iglesia parroquial de Santa Ana es otro sitio relevante. Ubicada en el parque principal del municipio, se considera uno de los atractivos principales, gracias a su arquitectura colonial.

Sabanalarga

Esta población está ubicada a 123 kilómetros de Medellín, a tres horas y 45 minutos de viaje en vehículo.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el mirador de la virgen María Auxiliadora.

“Este lugar combina las mejores vistas del municipio junto con la carga de espiritualidad necesaria, si es un fiel creyente”, asegura Antioquia Travel.

La iglesia parroquial de San Pedro es otro lugar imperdible. Es un templo de origen colonial que remonta su construcción hacia los años 1670 y que se ha convertido en “una insignia dentro del municipio gracias a la carga histórica que aporta”.

Un tercer sitio de interés, el cerro de la Cruz, el cual está ubicado a 1.100 sobre el nivel del mar. Permite observar a plenitud todo el casco urbano.

Otro destino imperdible son las cascadas de Niquía, de 20 y 15 metros, las cuales están ubicadas en cercanías a la cabecera municipal.

Heliconia

Heliconia se ubica a 41 kilómetros de Medellín, a aproximadamente una hora y 52 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con información del portal de turismo Antioquia Travel, este uno de los primeros pueblos que pisaron los españoles, en el centro de Antioquia, y fue reconocido por su producción de sal.

Entre sus principales atractivos se encuentran las salinas. Este era el lugar donde se encontraban las minas de sal y se aprecian chimeneas y construcciones de los indígenas.

También se destacan como atractivos los llamados chorros. “Este es un hermoso balneario natural con una preciosa cascada, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza, ya que está lleno de vegetación y zonas verdes para disfrutar. Llegar allí es muy fácil, está a unos cuatro kilómetros de la zona urbana del municipio al que se accede por un sendero ecológico”, destaca Antioquia Travel.

Una tercer lugar reconocido es la Ruta de Murgía. Es un sendero ecológico ubicado en La Vereda Morritos, a unos 18 kilómetros desde la zona urbana del municipio. “Allí podrá rodearse de la diversidad de vegetación, fauna y zonas verdes, ideal para conectar con la naturaleza y respirar aire puro”, agrega la publicación turística antioqueña.

La iglesia de San Rafael es otro sitio imperdible. Está ubicada en el parque central del municipio y fue construida en 1861.