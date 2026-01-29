Turismo

Los encantos de la ‘capital mundial de la guayaba’, un destino con cerca de 500 años de historia y gran riqueza natural

Este destino tiene una amplia oferta de atractivos y buena gastronomía.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
29 de enero de 2026, 9:23 p. m.
Este municipio es uno de los destinos para visitar en el departamento de Santander.
Este municipio es uno de los destinos para visitar en el departamento de Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Guavatá/API.

Colombia es un país donde se produce una amplia variedad de frutas y una de las más populares es la guayaba, cuyo cultivo se concentra principalmente en regiones como Santander, Boyacá y el Valle del Cauca.

Precisamente en Santander está el municipio al que se le conoce como ‘capital mundial de la guayaba’, destino en el que la producción de este alimento es alta y mucha de su gastronomía se relaciona con el mismo.

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Se trata de Guavatá, un pueblo ubicado al sur del departamento, un lugar encantador, con un clima agradable y diversidad de actividades para hacer. Forma parte de la provincia de Vélez y la guayaba se convirtió en uno de los principales cultivos, dando origen a productos como los famosos bocadillos, que año tras año atraen a visitantes interesados en conocer y degustar estas delicias típicas.

Guavatá, Santander, Colombia
Guavatá es uno de los municipios dulces de Santander. Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este dulce es elaborado con varias combinaciones, una de las más representativas con manjar blanco de arequipe, un producto infaltable para probar en un viaje por este destino.

Turismo

Aparte de la bandeja paisa, estos son tres platos típicos que sí o sí debe probar si está de viaje en Medellín

Turismo

Estos son los encantos del municipio más poblado del norte antioqueño, un destino reconocido por su importancia histórica

Turismo

Reportan incremento de las reservas aéreas hacia Colombia para los primeros meses de 2026; estas son las ciudades preferidas

Turismo

El destino tolimense de gran riqueza hídrica, ideal para disfrutar de sus piscinas naturales, acampar y hacer senderismo

Turismo

El destino santandereano perfecto para la práctica de deportes extremos; a dos horas de Bucaramanga

Turismo

El barrio de Barranquilla que es patrimonio cultural de la ciudad y un tesoro artístico a cielo abierto; un destino imperdible

Turismo

La encantadora playa de arena blanca para pasar días de descanso inolvidables, a una hora de Santa Marta

Mundo

Revelador estudio muestra cómo las duras medidas migratorias de Donald Trump están afectando al turismo en Estados Unidos

Turismo

¿Qué es el nocturismo y en qué destinos de Colombia se puede vivir esta experiencia?

Oferta natural

Además, el territorio se distingue por sus imponentes paisajes montañosos, ríos de aguas claras y la hospitalidad de su gente. Este lugar santandereano es considerado un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y buscan descubrir la riqueza cultural que caracteriza a esta región.

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

Allí los viajeros pueden ir al Santuario del Santo Cristo, a donde llegan miles de fieles cada año con el fin de venerarlo y a pedirle sus bendiciones. Esto sucede en el mes de febrero y por ello este pueblo es considerado un destino para el turismo religioso en este departamento. La Parroquia conserva la estructura arquitectónica con la que fue construida y representa uno de sus mayores bienes materiales de este municipio.

Otros atractivos son el sendero ecológico Itagua, ubicado en el Instituto Técnico Agropecuario, donde se dice que la naturaleza predomina. De igual forma, está el mirador La Peñuela y la cascada Los Bancos, ubicada a tres kilómetros del casco urbano del municipio, por donde es posible realizar planes de senderismo.

La Parroquia de Santo Cristo en Guavatá, Santander.
La Parroquia de Santo Cristo en Guavatá, Santander. Foto: Getty Images

Oferta gastronómica

Como sucede en muchas regiones del país, en Guavatá los viajeros también tienen la posibilidad de deleitarse con su rica gastronomía. La información oficial indica que el piquete guavateño es uno de los imperdibles.

Este es uno de los platos característicos de este lugar. Está compuesto por papa, plátano, arracacha, carne asada, sobrebarriga, pollo, yuca y, por supuesto, no puede faltar el ají, ingredientes que evidencian la diversidad y riqueza de la cultura y cocina guavateña.

La chicha también es una bebida típica de la región, preparada a base de maíz, arroz o cachipay, entre otros ingredientes, cuyo secreto está en la fermentación, pues de esta depende su concentración y sabor. Este alimento representa la cultura y tradición de este pueblo santandereano.

Más de Turismo

Bandeja paisa

Aparte de la bandeja paisa, estos son tres platos típicos que sí o sí debe probar si está de viaje en Medellín

Guavatá, Santander

Los encantos de la ‘capital mundial de la guayaba’, un destino con cerca de 500 años de historia y gran riqueza natural

Yarumal, Antioquia.

Estos son los encantos del municipio más poblado del norte antioqueño, un destino reconocido por su importancia histórica

Viajeros aeropuerto

Reportan incremento de las reservas aéreas hacia Colombia para los primeros meses de 2026; estas son las ciudades preferidas

Cultivo de café

El destino tolimense de gran riqueza hídrica, ideal para disfrutar de sus piscinas naturales, acampar y hacer senderismo

Tursmo extremo en san Gil, Santander

El destino santandereano perfecto para la práctica de deportes extremos; a dos horas de Bucaramanga

Barrio Abajo, Barranquilla

El barrio de Barranquilla que es patrimonio cultural de la ciudad y un tesoro artístico a cielo abierto; un destino imperdible

Playa Cristal, Santa Marta.

La encantadora playa de arena blanca para pasar días de descanso inolvidables, a una hora de Santa Marta

Mirador El Morro, La Uvita Boyacá

El pueblo de Boyacá, reconocido por sus diferentes pisos térmicos y su riqueza cultural, ideal para los amantes de la naturaleza

Ingreso de Fusagasugá a la Región Metropolitana

A dos horas de Bogotá: Así es uno de los municipios más poblados de Cundinamarca, un destino con historia y tradición

Noticias Destacadas