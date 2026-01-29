Colombia es un país donde se produce una amplia variedad de frutas y una de las más populares es la guayaba, cuyo cultivo se concentra principalmente en regiones como Santander, Boyacá y el Valle del Cauca.

Precisamente en Santander está el municipio al que se le conoce como ‘capital mundial de la guayaba’, destino en el que la producción de este alimento es alta y mucha de su gastronomía se relaciona con el mismo.

Se trata de Guavatá, un pueblo ubicado al sur del departamento, un lugar encantador, con un clima agradable y diversidad de actividades para hacer. Forma parte de la provincia de Vélez y la guayaba se convirtió en uno de los principales cultivos, dando origen a productos como los famosos bocadillos, que año tras año atraen a visitantes interesados en conocer y degustar estas delicias típicas.

Guavatá es uno de los municipios dulces de Santander. Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este dulce es elaborado con varias combinaciones, una de las más representativas con manjar blanco de arequipe, un producto infaltable para probar en un viaje por este destino.

Oferta natural

Además, el territorio se distingue por sus imponentes paisajes montañosos, ríos de aguas claras y la hospitalidad de su gente. Este lugar santandereano es considerado un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y buscan descubrir la riqueza cultural que caracteriza a esta región.

Allí los viajeros pueden ir al Santuario del Santo Cristo, a donde llegan miles de fieles cada año con el fin de venerarlo y a pedirle sus bendiciones. Esto sucede en el mes de febrero y por ello este pueblo es considerado un destino para el turismo religioso en este departamento. La Parroquia conserva la estructura arquitectónica con la que fue construida y representa uno de sus mayores bienes materiales de este municipio.

Otros atractivos son el sendero ecológico Itagua, ubicado en el Instituto Técnico Agropecuario, donde se dice que la naturaleza predomina. De igual forma, está el mirador La Peñuela y la cascada Los Bancos, ubicada a tres kilómetros del casco urbano del municipio, por donde es posible realizar planes de senderismo.

La Parroquia de Santo Cristo en Guavatá, Santander. Foto: Getty Images

Oferta gastronómica

Como sucede en muchas regiones del país, en Guavatá los viajeros también tienen la posibilidad de deleitarse con su rica gastronomía. La información oficial indica que el piquete guavateño es uno de los imperdibles.

Este es uno de los platos característicos de este lugar. Está compuesto por papa, plátano, arracacha, carne asada, sobrebarriga, pollo, yuca y, por supuesto, no puede faltar el ají, ingredientes que evidencian la diversidad y riqueza de la cultura y cocina guavateña.

La chicha también es una bebida típica de la región, preparada a base de maíz, arroz o cachipay, entre otros ingredientes, cuyo secreto está en la fermentación, pues de esta depende su concentración y sabor. Este alimento representa la cultura y tradición de este pueblo santandereano.