A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Está ubicado a 55 kilómetros de Medellín.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 4:49 p. m.
Panorámica de Fredonia, Antioquia
Panorámica de Fredonia, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Fredonia / API

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, tiene 125 municipios que pertenecen a nueve subregiones.

Uno de ellos es Fredonia, ubicado a 55 kilómetros de Medellín, a una hora y 47 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como un municipio cafetero por excelencia e ideal para practicar el senderismo y deportes de aventura.

El pequeño pueblo antioqueño cuyo primer nombre se dio por la gran cantidad de tumbas de indígenas que encontraron sus fundadores

“Tiene grandes reservas naturales como los parques ecológicos Cerro Combia y Cerro Bravo, que son escenarios para practicar senderismo y deportes de aventura. Sus fincas cafeteras ofrecen circuitos y experiencias sobre el cultivo de café”, subraya el portal web.

Así mismo, es reconocido como “cuna de grandes artistas” y personajes ilustres, como Rodrigo Arenas Betancur, Juan Valdés, Gustavo Vélez y Efe Gómez, entre muchos otros.

Adicionalmente, es considerado como uno de los más calurosos de Antioquia, de acuerdo con medios locales y con base en reportes del Ideam. Las temperaturas han superado los 30 grados centígrados.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que Fredonia fue fundado en el año de 1828, en el lugar llamado Guarcito, en terrenos de propiedad privada de Cristóbal Uribe Mondragón, abuelo del general liberal Rafael Uribe Uribe. “Por tal razón, este personaje es considerado oficialmente como el fundador del municipio”, agrega la entidad.

Para el año de 1830 se decreta la creación del municipio, cuyo nombre parte de la palabra inglesa freedom (libertad, en español), sugerida por el ingeniero Tyrell Moore, principal promotor de la industrialización de la minería en el departamento y el país.

Fredonia, Valle
Fredonia es uno de los municipios para visitar en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el parque de Cristo Rey. Es considerado el cerro más emblemático del municipio, ideal para disfrutar de hermosos paisajes y realizar senderismo.

Otro lugar relevante es el parque ecológico cerro Combia. Este es “un camino utilizado anteriormente por los arrieros del municipio construido en piedra sobre el siglo XVIII, en la parte superior del Cerro se encuentra la estatua del Cristo Rey y la Cruz, rodeado de vegetación y lindos paisajes”, según señala Antioquia Travel.

El parque principal Jaime Isaza Cadavid es otro sitio imperdible. Ubicado en la zona central del municipio, es un parque “rodeado de zonas verdes y establecimientos para el ocio como restaurantes, bares, cafeterías y discotecas”.

Finalmente, el monumento a la madre es también una parada ineludible al visitar Fredonia Es una escultura realizada por el artista Ramón Elías Betancourt.

