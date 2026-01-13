Turismo

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

Cuenta con una temperatura promedio de 37 grados centígrados.

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 1:27 p. m.
El Bagre, Antioquia, es un municipio que se destaca por su riqueza en fuentes hídricas
El Bagre, Antioquia, es un municipio que se destaca por su riqueza en fuentes hídricas

Antioquia se ha consolidado como uno de los departamentos más visitados en Colombia. Este reconocimiento se debe a múltiples factores, entre ellos, su riqueza cultural e histórica y, especialmente, su diversidad natural, que se caracteriza por su combinación de imponentes montañas con la posibilidad de disfrutar del mar.

Este majestuoso cuerpo de agua, que forma parte del paisaje antioqueño, tiene muchas particularidades. Una de las principales es que se extiende en gran parte sobre el Golfo de Urabá, donde desembocan siete ríos, entre ellos, el Atrato, lo que hace que sus aguas sean dulces, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Sin embargo, para ser testigo de la riqueza hídrica de Antioquia, basta con visitar algunos pueblos como El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, a 359 kilómetros de distancia de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 8 horas o un poco menos.

Con una temperatura promedio de 37 grados centígrados, este municipio invita a los visitantes a descubrir sus principales atractivos naturales, entre los que se destaca el Balneario Puente Real, uno de los bañaderos más populares de la zona, ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano.

En este atractivo turístico es posible disfrutar de diferentes y hermosas zonas verdes. Además, es un espacio ideal para acampar y realizar pesca deportiva.

El Bagre, Antioquia
Así es El Bagre, Antioquia

Otra joya escondida e imperdible de El Bagre es el Salto el Perico, situado en la vereda que lleva su mismo nombre, un lugar rodeado de gran variedad de vegetación que alberga una majestuosa e imponente cascada. Estas características naturales lo convierten en un lugar mágico para conectar con el entorno, respirar aire puro y relajarse, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

A estos tesoros escondidos perfectos para visitar en este municipio se suma la Quebrada Villa Abajo, ubicada en la zona que también es conocida bajo este nombre. Este lugar, al igual que el Salto el Perico, se distingue por estar rodeado de zonas verdes y vegetación, ideal para acampar y para la pesca deportiva.

No obstante, para quienes buscan simplemente descansar en un ambiente diferente sin salir del casco urbano, uno de sus sitios turísticos más recomendados para conocer es la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, una edificación que hace parte de los encantos más preciados e imperdibles del parque principal del pueblo.

Este templo, de acuerdo con la misma fuente, fue construido a mediados de los años 70 en homenaje a su patrona, convirtiéndose en un punto de encuentro de gran valor para los feligreses del pueblo y los fieles creyentes que se animan a visitar el municipio.

