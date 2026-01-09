A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño

El departamento de Antioquia se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia, especialmente para aquellos viajeros que desean escapar de la rutina y sumergirse en la tranquilidad, la historia y la naturaleza que ofrecen sus pueblos llenos de encanto.

Uno de ellos es el municipio de Caldas, cuyo nombre es igual al de un departamento colombiano, ubicado en la subregión del Valle de Aburrá a tan solo 23,7 kilómetros de Medellín. Gracias a esta cercanía, se convierte en una opción ideal para una escapada corta, pues el recorrido desde la capital antioqueña toma menos de una hora.

Sin embargo, lo que realmente lo consolida como un pueblo perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño son sus senderos, los cuales invitan a los visitantes a recorrer caminos que reflejan la riqueza natural y cultural del territorio.

Debido a esto, según el portal de turismo Antioquia es Mágica, el senderismo es una actividad turística muy popular en el pueblo, atrayendo a excursionistas interesados en recorrer sus montañas, valles y los bosques de la región.

Durante estas caminatas, los visitantes del municipio tienen la posibilidad de hacer otras actividades al aire libre, como avistamiento de aves o tomar fotografías de paisajes impresionantes.

Alto de San Miguel en Caldas, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía de Caldas, Antioquia / API

Como si fuera poco, en medio de la práctica de senderismo en Caldas, se vive una experiencia turística enriquecedora, ya que se suma el turismo rural de la zona, que brinda vivencias auténticas y únicas, permitiendo conectar de manera cercana con la cultura y la vida cotidiana de las comunidades locales.

Disfrutar esta aventura es especialmente llamativo en este municipio antioqueño porque cuenta con más de 30 rutas de senderismo, algunas de las cuales conectan con otros municipios como lo son Sabaneta, Amagá y El Retiro.

Entre los sitios turísticos que se pueden visitar al hacer estas caminatas se encuentra el Alto de la Cruz, haciendo un recorrido que dura aproximadamente 30 minutos desde el parque principal de Caldas. Desde su cima es posible contemplar una hermosa vista panorámica del municipio y sus alrededores.

También se encuentra La Cascada la Miel, una joya natural a la que se llega después de atravesar por un sendero natural poco frecuentado de bosque nativo y bosque de pino pátula, con una duración de unos 40 minutos.

El Alto de la Romera es otro sitio de interés que se puede conocer en medio de estas caminatas, considerado como un punto de observación de flora como bromelias y heliconias, y vegetación arbórea como cedros, robles, arrayanes y diversas especies de fauna.