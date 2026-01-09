Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Un estudio reciente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cotelco y ProColombia destacó que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima han incrementado su oferta formal de servicios turísticos, mejorado su conectividad y registrando incrementos de hasta 85 % en la llegada de viajeros internacionales y de más de 40 % en el gasto turístico nacional.
“Estos departamentos fueron seleccionados para el análisis por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET”, señaló el Ministerio.
Tolima, destino de descanso
Entre los departamentos seleccionados, Procolombia destacó que Tolima se está consolidando como un destino de descanso y cercano a grandes centros poblados del país, combinando mayor oferta formal, más conectividad y un gasto turístico en rápido crecimiento.
“El departamento evidencia un proceso de formalización muy dinámico: los prestadores con RNT activo pasaron de 1.276 en 2019 a 3.700 a junio de 2025″, subrayó.
Entre enero y junio de 2025, 1.075.524 pasajeros se movilizaron por vía terrestre hacia Ibagué, un 45,4 % más que en 2023, y los pasajeros aéreos nacionales crecieron 73,8 % frente al primer semestre de 2019. Las búsquedas de vuelos domésticos hacia Tolima aumentaron 87,8 % frente a 2023, reflejando un creciente interés por el destino.
Adicionalmente, en 2024, el gasto de turistas nacionales en el departamento alcanzó los $441.358 millones, un 43,9 % más que en 2023, y la ocupación hotelera llegó al 56,7 %, por encima del nivel prepandemia. Tolima recibió 12.221 turistas extranjeros en 2024, un 85,6 % más que en 2019, con un gasto promedio por viaje de USD 1.538.
Nariño, un corredor estratégico
Por su parte, según Procolombia, Nariño está construyendo músculo empresarial y mejorando su conectividad, “especialmente desde Pasto e Ipiales, lo que lo posiciona como un corredor estratégico para el turismo binacional y de naturaleza en el sur del país”.
En el departamento, la inversión real del MinCIT en turismo subió de $ 3.476 millones en 2019 a $ 8.108 millones en 2024 (crecimiento anual del 18,5 %), mientras que el empleo turístico aumentó 24,8 % frente a 2019, con 18.484 puestos de trabajo en 2024.
De igual manera, el número de prestadores con RNT activo se duplicó, pasando de 731 a 1.462 entre 2019 a junio de 2025, y los nuevos establecimientos inscritos en el RNT crecieron más de tres veces, de 156 a 483 entre 2019 y 2024.
“El gasto nacional con tarjetas alcanzó $ 258.872 millones en 2024, un 23,5 % más que en 2023, y la ocupación hotelera llegó al 45,4 %, con una tendencia de mejora en 2025. En el frente internacional, Nariño recibió 13.790 extranjeros no residentes en 2024, con un gasto promedio por viaje de USD 1.603 y una fuerte presencia de mercados de proximidad como Ecuador, Venezuela y Perú”, subrayó la entidad.