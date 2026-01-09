Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Un estudio reciente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cotelco y ProColombia destacó que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima han incrementado su oferta formal de servicios turísticos, mejorado su conectividad y registrando incrementos de hasta 85 % en la llegada de viajeros internacionales y de más de 40 % en el gasto turístico nacional.

“Estos departamentos fueron seleccionados para el análisis por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET”, señaló el Ministerio.

El pequeño pueblo antioqueño cuyo primer nombre se dio por la gran cantidad de tumbas de indígenas que encontraron sus fundadores

Tolima, destino de descanso

Entre los departamentos seleccionados, Procolombia destacó que Tolima se está consolidando como un destino de descanso y cercano a grandes centros poblados del país, combinando mayor oferta formal, más conectividad y un gasto turístico en rápido crecimiento.

“El departamento evidencia un proceso de formalización muy dinámico: los prestadores con RNT activo pasaron de 1.276 en 2019 a 3.700 a junio de 2025″, subrayó.

Entre enero y junio de 2025, 1.075.524 pasajeros se movilizaron por vía terrestre hacia Ibagué, un 45,4 % más que en 2023, y los pasajeros aéreos nacionales crecieron 73,8 % frente al primer semestre de 2019. Las búsquedas de vuelos domésticos hacia Tolima aumentaron 87,8 % frente a 2023, reflejando un creciente interés por el destino.

Adicionalmente, en 2024, el gasto de turistas nacionales en el departamento alcanzó los $441.358 millones, un 43,9 % más que en 2023, y la ocupación hotelera llegó al 56,7 %, por encima del nivel prepandemia. Tolima recibió 12.221 turistas extranjeros en 2024, un 85,6 % más que en 2019, con un gasto promedio por viaje de USD 1.538.

Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas en Ipiales, Nariño. Foto: Getty Images

Nariño, un corredor estratégico

Por su parte, según Procolombia, Nariño está construyendo músculo empresarial y mejorando su conectividad, “especialmente desde Pasto e Ipiales, lo que lo posiciona como un corredor estratégico para el turismo binacional y de naturaleza en el sur del país”.

En el departamento, la inversión real del MinCIT en turismo subió de $ 3.476 millones en 2019 a $ 8.108 millones en 2024 (crecimiento anual del 18,5 %), mientras que el empleo turístico aumentó 24,8 % frente a 2019, con 18.484 puestos de trabajo en 2024.

Reconocida aerolínea lanza alerta sobre nuevas modalidades de estafa; estos son los detalles

De igual manera, el número de prestadores con RNT activo se duplicó, pasando de 731 a 1.462 entre 2019 a junio de 2025, y los nuevos establecimientos inscritos en el RNT crecieron más de tres veces, de 156 a 483 entre 2019 y 2024.

“El gasto nacional con tarjetas alcanzó $ 258.872 millones en 2024, un 23,5 % más que en 2023, y la ocupación hotelera llegó al 45,4 %, con una tendencia de mejora en 2025. En el frente internacional, Nariño recibió 13.790 extranjeros no residentes en 2024, con un gasto promedio por viaje de USD 1.603 y una fuerte presencia de mercados de proximidad como Ecuador, Venezuela y Perú”, subrayó la entidad.