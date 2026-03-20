El Tolima es un territorio que ofrece una serie de contrastes naturales y riqueza cultural e histórica en el corazón del país. Allí los viajeros se encuentran con lindos paisajes como el del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se pueden apreciar páramos y una biodiversidad única que atrae a amantes de la naturaleza y el ecoturismo.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

Se trata de un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas y tranquilas, en el que se aprecia la arquitectura colonial exhibida por algunos pueblos, en donde además hay encantos naturales como cascadas y piscinas naturales. A esto se suma su gastronomía típica, especialmente la lechona y el tamal tolimense.

Así las cosas, si en los planes está visitar este departamento, hay tres pueblos que debería incluir en la lista.

Calle de Las Trampas, uno de los atractivos arquitectónicos en Honda Tolima. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Honda, la ciudad de los puentes

Este es considerado uno de los destinos más lindos para visitar en el Tolima, pues es un lugar lleno de belleza arquitectónica e historia. Se le conoce como ‘la ciudad de los puentes’ porque tiene más de 40 construcciones sobre los ríos Gualí, Magdalena, Quebrada Seca y Guarinó.

Este municipio, que hace parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia, destaca por sus construcciones coloniales con atractivos especiales como el Museo del río Magdalena, el Templo de Nuestra Señora del Carmen, la Calle de las Trampas, la Iglesia Alto del Rosario y la Casa Museo López Pumarejo, entre otros. Adicionalmente, tiene variedad de encantos naturales con ríos y cascadas imperdibles para conocer y disfrutar de una experiencia diferente.

A tres horas de Ibagué, estos son los encantos naturales del municipio más extenso del Tolima, perfecto para los aventureros

San Sebastián de Mariquita

Mariquita es uno de los destinos que enamoran en este departamento. El clima y la naturaleza son de los grandes atractivos que este municipio tiene para ofrecerles a los turistas. Es un lugar que combina historia, naturaleza y cultura, y su ubicación estratégica, así como la cercanía no solo con Ibagué, sino con Bogotá, la convierten en una buena alternativa para tomar unos días de descanso.

Este es uno de los destinos para visitar en el departamento del Tolima. Foto: Getty Images

Es un buen escenario para aprovechar el contacto con la naturaleza y uno de los sitios imperdibles son las Cascadas del río Medina, que se han hecho famosas por sus aguas frescas y cristalinas y por el imponente paisaje que allí se conforma, según información de la Alcaldía Municipal.

Además, está lleno de historia, pues durante ocho años fue el corazón de la expedición botánica. La Casa de la Expedición Botánica es actualmente un museo donde se recopila la vida y obra de José Celestino Mutis.

El pueblo del Tolima que esconde un tesoro natural único con nombre de popular ciudad de México

Prado, ideal para deportes acuáticos

Este municipio se encuentra ubicado en el margen derecho del río Magdalena y cruzado por su afluente, el río Prado. Es un destino que se ha consolidado desde el punto de vista turístico, especialmente por la Represa de Prado.

Allí los viajeros pueden practicar deportes acuáticos como esquí y pasear en moto acuática. También los turistas tienen la posibilidad de disfrutar de la pesca deportiva, una actividad relajante.