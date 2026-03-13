El departamento del Tolima es un territorio privilegiado, gracias a sus contrastes naturales y riqueza cultural. Ubicado en el centro de Colombia y atravesado por el imponente Río Magdalena, es un destino que reúne todos los pisos térmicos, paisajes diversos y una gran biodiversidad.

Entre sus atractivos naturales más llamativos se encuentra uno que fue bautizado con el nombre de una popular ciudad de México, localizado en el municipio de San Sebastián de Mariquita, también conocido como “la capital frutera de Colombia“ o ”la capital de la Ruta Mutis".

Seis sitios turísticos religiosos que atraen a los viajeros durante Semana Santa en Colombia

Este municipio fue uno de los asentamientos españoles más importantes de la región, en gran parte por su cercanía al Río Magdalena. Allí falleció el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, cuyos restos permanecieron enterrados en el lugar hasta ser trasladados posteriormente a Bogotá.

La población fue fundada el 28 de agosto de 1551 por el capitán Francisco Núñez Pedroso y uno de sus grandes atractivos en el pasado fue el Cable Aéreo que lo conectaba con la ciudad de Manizales, catalogado como una de las más importantes obras de ingeniería realizadas en Colombia, señala la Gobernación del Tolima en su sitio web.

No obstante, más allá de su importante legado histórico, San Sebastián de Mariquita ha logrado ganar un reconocimiento especial como destino turístico gracias a su riqueza natural, ofreciendo a sus visitantes atractivos como el Balneario Cancún o Rio Sucio.

Balneario Cancún Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima / API

Ubicado sobre el Rio Sucio a 2.5 kilómetros de la cabecera municipal por la vía que conduce a Victoria (Caldas), este tesoro natural con sus aguas cristalinas y la exuberante vegetación que lo rodea, se presenta como un escenario perfecto para compartir en familia, conectarse con la naturaleza y pasar un momento de relajación único.

El lugar también ofrece servicio de bar y pista de baile, además de cocinetas individuales de carbón perfectas para preparar el tradicional sancocho de olla. A esto se suman espacios deportivos para practicar fútbol y voleibol de arena, detalles que hacen de este atractivo un escenario perfecto para pasar un día inolvidable.

Los viajeros que más vuelan a Colombia: estos son sus países de origen

Sin embargo, no es la única joya natural que hace de San Sebastián de Mariquita un pueblo imperdible para visitar en el Tolima, ya que también alberga otros rincones mágicos como las Cascadas del Río Medina, un lugar que se ha hecho famoso por sus aguas frescas y cristalinas y por el imponente paisaje que allí se conforma.

A este atractivo se puede llegar en carro, moto, flota, a pie o en bicicleta, lo que lo convierte en uno de los lugares más hermosos y accesibles del departamento, perfecto para disfrutar de un refrescante baño en plena naturaleza.