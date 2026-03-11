Un viaje por el Tolima es una buena oportunidad para descubrir una región llena de cultura, naturaleza y tradiciones, en donde la música es uno de sus atractivos y la gastronomía encanta a los viajeros.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

Además de su riqueza cultural, este departamento ofrece lindos paisajes naturales y destinos turísticos ideales para los amantes del ecoturismo. Uno de los más destacados es el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se encuentra precisamente el Nevado del Tolima.

En sus 47 municipios, el Tolima tiene mucho que ofrecer, pues en cada uno es posible vivir experiencias diferentes que llenan de relajación, tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Una de esas opciones es Icononzo, al que se le conoce como ‘el balcón del oriente del Tolima’, gracias a su ubicación que le permite tener una panorámica en la región.

Icononzo destaca por sus encantos naturales. Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno Digital Icononzo

De acuerdo con información de la Gobernación del Tolima, el nombre se debe a los nativos de este lugar, quienes lo denominaron “Icononzue” cuya connotación es “susurro de aguas profundas”.

Variedad de encantos naturales

Este pueblo, que les ofrece a los viajeros una temperatura que oscila entre 16 y 28 grados centígrados, según la mencionada fuente, es un sitio privilegiado al estar bañado por el río Sumapaz y rodeado de montañas que lo hacen ideal para los amantes de la naturaleza. Es una gran alternativa para hacer senderismo.

Icononzo tiene varios encantos naturales que llaman la atención. Por ejemplo, está el Alto de la Cruz, un mirador desde donde se observa el municipio de Melgar, parte de Girardot, Carmen de Apicalá y también parte de Ibagué y de Cunday, además del Parque Nacional Natural de los Nevados.

A este se suman la cascada El Salto, a la que se le conoce como de los enamorados, ubicada en el corazón de la reserva forestal “El Salto” y Juan Lopitoz, un conjunto de pequeñas caídas de agua formadas por el río Juan López. Allí se aprecia abundante vegetación y es un espacio propicio para hacer caminatas ecológicas y rappel.

Este municipio tolimense ofrece varios atractivos para los turistas. Foto: Getty Images

Una opción más para conocer y disfrutar es la piscina natural El Bremen, balneario que tiene una particularidad que atrae a los turistas, y es que sus aguas son frías, pero misteriosamente llega un chorro de agua tibia, lo que permite vivir una experiencia diferente en compañía de la familia o amigos.

En el casco urbano está el parque principal, un lugar para tomar un descanso y respirar aire puro, pues cuenta con diferentes árboles que brindan un ambiente tranquilo y sombreado. Este es un punto de encuentro para las diferentes actividades municipales.