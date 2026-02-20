Turismo

Así es uno de los pueblos del Tolima con mayor altitud, un ‘paraíso natural’ con múltiples lagunas y gran variedad de especies

Está ubicado a 114 kilómetros de Ibagué.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
Este municipio tolimense tiene zona de páramo en el que es posible hallar especies como los frailejones. (Foto de referencia).
Este municipio tolimense tiene zona de páramo en el que es posible hallar especies como los frailejones. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

El departamento de Tolima, ubicado en la región Andina de Colombia, es un destino turístico muy diverso y encantador, ideal para quienes buscan naturaleza, cultura, tradición, aventura y buena gastronomía.

Uno de sus 47 municipios es Roncesvalles, ubicado a 114 kilómetros de Ibagué. Su cabecera urbana está sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar.

Esta población es conocida como el ‘Paraíso Natural de Colombia’ por su gran riqueza de fauna y flora.

“En la zona se han registrado 281 especies de aves y se destaca la presencia de especies como el Loro Orejiamarillo, la cotorra Hapalopsittaca fuertes y el Colibrí Cabecicastaño, entre otras especies amenazadas”, señala la Gobernación del Tolima.

Turismo

El municipio colombiano que lleva su nombre en honor a un sacerdote y un teniente del ejército, perfecto para el ecoturismo

Turismo

El pueblo boyacense que antes era conocido bajo el nombre de ‘La Santísima Trinidad’, un lugar que enamora con su belleza natural

Turismo

Este es el país que recibe más turistas en el mundo; tuvo 102 millones de visitantes en 2025

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, con nombre bíblico, considerado un mirador imperdible de majestuosos picos y valles

Turismo

Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Turismo

¿Qué recuerdos prefieren los viajeros? Estudio revela cuáles serán los souvenirs en tendencia este año en Colombia

Turismo

El pueblo de Antioquia que esconde unas misteriosas cuevas, atractivos que invitan a vivir una caminata ecológica única

Turismo

El pueblo tolimense rodeado de cascadas, ideal para impregnarse de cultura cafetera y hacer ecoturismo

Turismo

Se parece a Mompox: el pueblo Monumento Histórico de Colombia que queda a cuatro horas de Bogotá

El Debate

“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

De igual manera, se destaca su por su riqueza hídrica constituida “por más de ochenta lagunas y extensas áreas de páramos, por su cultura de preservación ambiental, en especial por la protección del Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera, y por la producción de derivados lácteos como el quesillo y el queso”.

Historia y economía

Su fundación se dio en 1913 por un grupo de personas que “fascinados por los paisajes, la topografía del terreno, la calidad de los suelos, decidieron conformar un caserío alrededor de una escuela que existía en el sitio donde hoy se encuentra la cabecera municipal”.

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

Su territorio tiene zonas dedicadas a cultivos de granos, hortalizas y, en menor escala, frutales.

Palma de cera
La palma de cera es uno de los atractivos en Roncesvalles. (Foto de referencia. No pertenece al municipio). Foto: Getty Images

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el Parque Santander. Tuvo una importante remodelación en 2015 y es un espacio para la recreación de los habitantes del municipio.

Otro atractivo es la inspección rural de Santa Helena. Esta pequeña población tiene viviendas construidas en bahareque, guadua, ladrillo y madera. Adicionalmente, es rica en fauna silvestre. “Allí se pueden observar felinos silvestres, ardillas, venados, osos y serpientes, junto a esto se suma la pesca en las diferentes lagunas ubicadas a lo largo y ancho de la zona, como la de Las Mellizas, ideal para la pesca y el descanso, La Linda, El Infierno, Termópilas, Marruecos y Siete Colores. Sus verdes montañas resaltan lo hermosa que es la zona, todo esto es acompañado por lagunas, paisajes, fauna y flora silvestre”, destaca la Gobernación.

El encantador destino tolimense que ofrece una mezcla de naturaleza e historia, ideal para pasar días de descanso

Cultura y gastronomía

El principal evento cultural es el Festival de Palma de Cera y Loro Orejiamarillo: En la celebración se destaca la importancia de la palma de cera a nivel nacional.

En materia gastronómica, entre los principales platos se encuentran la lechona, el tamal y la trucha.

Más de Turismo

Castillo, Meta

El municipio colombiano que lleva su nombre en honor a un sacerdote y un teniente del ejército, perfecto para el ecoturismo

Almeida - Boyacá

El pueblo boyacense que antes era conocido bajo el nombre de ‘La Santísima Trinidad’, un lugar que enamora con su belleza natural

l

Este es el país que recibe más turistas en el mundo; tuvo 102 millones de visitantes en 2025

Betulia, Antioquia

Los encantos del pueblo antioqueño, con nombre bíblico, considerado un mirador imperdible de majestuosos picos y valles

Turismo Colombia

Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Viajeros escogiendo souvenirs

¿Qué recuerdos prefieren los viajeros? Estudio revela cuáles serán los souvenirs en tendencia este año en Colombia

Envigado, Antioquia

El pueblo de Antioquia que esconde unas misteriosas cuevas, atractivos que invitan a vivir una caminata ecológica única

l

Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Cisneros, Antioquia, Colombia

A una hora de Medellín: el pueblo antioqueño donde se encuentra un ícono de la ingeniería de la región, ideal para la aventura

Noticias Destacadas