Tolima es una región que combina historia, cultura y tradiciones, además de una gran belleza natural en la que es posible apreciar imponentes montañas, así como inmensos valles y hermosos ríos y páramos.

Uno de los principales atractivos de esta zona del país es el Parque Nacional Natural Los Nevados, ideal para los amantes del ecoturismo, con su biodiversidad, paisajes nevados y rutas para hacer senderismo.

En todo el departamento se puede disfrutar de la gastronomía típica, con platos como el tamal, la lechona o el viudo de pescado, preparación muy común en los municipios cercanos al río Magdalena.

De igual forma, es posible explorar encantadores pueblos como Honda, con su arquitectura colonial, o Mariquita, que tiene una gran importancia histórica, pero donde también abundan los tesoros naturales.

Mariquita, Tolima, es un lugar lleno de historia. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Precisamente este último destino es uno de los imperdibles si se está de viaje por este departamento. Fue epicentro de la ruta de José Celestino Mutis y su Expedición Botánica. Además, la riqueza de la tierra, la abundancia del agua y la temperatura media de este municipio, lo han convertido en la capital frutera de Colombia, según información de la Gobernación del Tolima.

Con una temperatura promedio de 26 grados centígrados y a 118 kilómetros de Ibagué, este destino ofrece una serie de atractivos a quienes deciden visitarlo.

Por ejemplo, está el Bosque Municipal, que forma parte de la Reserva Forestal Protectora de las Quebradas El Peñón y San Juan. Este espacio abarca un área de 637 hectáreas y se destaca por su rica biodiversidad y abundantes fuentes hídricas.

También es posible visitar el Alto de la Cruz, que se encuentra en el punto más elevado del Cerro de Santa Catalina, un lugar de gran significado religioso, especialmente durante el Día de la Cruz y Semana Santa. Además de su relevancia espiritual, es un excelente mirador desde el cual se puede disfrutar de una linda vista panorámica de la región.

Otro atractivo son las cascadas del río Medina, un lugar famoso por sus aguas frescas y cristalinas y por el imponente paisaje. La información oficial indica que las aguas descienden de lo alto de la cordillera central hasta llegar a esta zona, donde el terreno montañoso se estrella con una planicie, recorriendo a su paso cerca de 20 caídas de agua.

Casa de la Moneda, en Mariquita. Foto: Getty Images

Una opción más para los amantes de la naturaleza es la Laguna del Silencio, un espejo de agua de tres hectáreas, donde se dice que los indígenas y nativos de la región iban a realizar diversos rituales. Allí es posible apreciar diversas especies de fauna y flora.

En el pueblo

En el casco urbano los viajeros también tienen diversidad de planes para hacer. Uno de ellos es visitar la Plaza José Celestino Mutis, donde se aprecia un obelisco que se edificó en homenaje a Gonzalo Jiménez de Quesada y a las heroínas y héroes mariquiteños que lucharon y murieron en la guerra separatista.

Un par de opciones más son la Casa de la Expedición Botánica, en donde funciona un centro cultural que desarrolla actividades en torno a la conservación ambiental, y la Casa de la Moneda, una construcción contigua a la Iglesia del Milagroso Señor de la Ermita.