Cinco pueblos del Tolima de clima cálido para visitar durante unas vacaciones cortas

Estos municipios están muy cerca de Bogotá. Conozca cuáles son sus mejores atractivos.

Redacción Turismo
20 de febrero de 2026, 3:02 p. m.
Municipios tolimenses con encanto turístico
Municipios tolimenses con encanto turístico Foto: Crédito: Getty Images / Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Gobernación del Tolima / API

Gracias a su variedad de paisajes y climas, el departamento del Tolima se ha consolidado como un destino imperdible para explorar en Colombia, exactamente en el centro oeste del país. Entre sus pueblos llenos de encanto se destacan cinco opciones ideales para visitar durante unas vacaciones cortas, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

El primero de ellos es el municipio de Honda, conocido como “La Ciudad de los Puentes”. Este destino atrae turistas por su Centro Histórico colonial bien conservado y otros sitios de interés como el Museo del Río Magdalena, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, el Puente Navarro y la Calle de las Trampas.

Además de ser un lugar ideal para los amantes de la cultura, este pueblo también cautiva con su oferta gastronómica. Su temperatura promedio oscila entre los 31 y 33 grados centígrados, ofreciendo un clima cálido perfecto para quienes prefieren hacer actividades al aire libre.

El recorrido hasta este municipio tolimense desde Bogotá podría tardar unas 3 horas o un poco más, dependiendo varios aspectos como punto y hora de partida, tráfico, clima y la cantidad de paradas que se realicen durante el trayecto.

Turismo

Honda, Tolima
Calles de Honda, Tolima Foto: Captura de pantalla YouTube / Pueblos Patrimonio de Colombia

Otra opción es Mariquita, con una temperatura que generalmente varía entre los 22 a 33 grados centígrados. Es conocido por su riqueza histórica y tradiciones, ofreciendo sitios de interés como las Cataratas de Medina, un escenario ideal para los amantes de la naturaleza.

Allí es posible explorar la histórica Casa de la Segunda Expedición Botánica, admirar los vestigios de la antigua fachada del Convento de Santo Domingo, y vivir otras experiencias auténticas.

El tercer pueblo del Tolima recomendado para visitar es Prado, un destino popular por su represa (que lleva su mismo nombre), conocida como el “mar interior de Colombia”. En este lugar es posible realizar deportes acuáticos, visitar islas como la de Morgan y la del Sol, la Cueva del Mohán y la Laguna Encantada.

Cuenta con una temperatura que varía entre los 23 y 30 grados centígrados y su trayecto desde Bogotá dura aproximadamente 4 horas.

Represa de Prado, en Tolima
La Represa de Prado es uno de los atractivos turísticos del departamento de Tolima. Foto: Getty Images/iStockphoto
A la lista se suma el municipio de San Luis, un destino ideal para los apasionados de la aventura. Allí se puede practicar parapente y espeleología, aunque también ofrece la alternativa de disfrutar de la naturaleza en sitios llenos de calma.

Por último, se destaca Murillo, uno de los municipios más reconocidos del departamento por su belleza y ambiente tranquilo. Se encuentra ubicado en la zona de los Nevados, ofreciendo actividades de ecoturismo y una conexión profunda con la naturaleza en sitios como las Termales La Cabaña, las cascadas El Silencio o La planta, entre otros.

