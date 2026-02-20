El Meta es un destino ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro y paisajes únicos. Sus extensas sabanas, ríos caudalosos y atardeceres infinitos ofrecen escenarios perfectos para el ecoturismo, el avistamiento de fauna y las actividades de aventura.

Además de su riqueza natural, este departamento es cuna de la cultura llanera, con tradiciones muy arraigadas en la música, el baile y la vida ganadera. Visitar esta región del país también es sumergirse en la hospitalidad de su gente y disfrutar de la gastronomía con preparaciones típicas como la mamona.

El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

En su territorio alberga 29 municipios, cada uno de ellos con diversidad de encantos que vale la pena conocer. Una de esas opciones es El Castillo, un destino que guarda una historia llena de identidad, tradición y reconocimiento hacia personas que dejaron huella.

Lleva su nombre en honor a un sacerdote católico llamado Waldino Castillo y a un teniente del Ejército que también tenía el mismo apellido. Según información de la Alcaldía Municipal, estas dos personas hicieron presencia en la zona y realizaron una gran labor allí, por lo que sus habitantes decidieron llamar así al municipio, conservando parte de su historia.

Cascadas de Puerto Unión en El Castillo, Meta. Foto: Alcaldía Municipal El Castillo/API.

El Instituto de Turismo del Meta indica que este es un destino en el que las montañas y la llanura se unen y, además, está lleno de mujeres emprendedoras y hombres empresarios del campo.

Está ubicado a 92 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento, y una de sus particularidades es que está bañado por diversidad de fuentes hídricas, como el río Guape, El Ariari, La Cal, río Claro y el Cumaral. En estos puntos es posible realizar diferentes planes como cabalgatas, observación de fauna y flora y senderismo.

Sitios de interés

Sin duda, uno de los lugares que más llaman la atención son las Cascadas de Puerto Unión, ubicadas a solo 13 kilómetros del área urbana, un lugar mágico lleno de naturaleza, ideal para vivir momentos de relajación y descanso.

Por su parte, en el río La Cal, los viajeros pueden, en días de verano, deleitarse con sus refrescantes aguas, ideales para el baño recreativo, según indica la mencionada fuente.

Encantos naturales en El Castillo, Meta. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Sin embargo, no es lo único que pueden hacer los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Otro de los sitios de interés en El Castillo es el Mirador de San Luis de Yamanes, que brinda la mejor postal de varios lugares íconos como el río Guape, el cerro del Indio Acostado y parte del Parque Nacional Sumapaz.

Por su parte, en el casco urbano está ubicado el Primer Centro de Memoria Histórica de la Orinoquia, en homenaje a las familias víctimas del conflicto armado de la región del Alto Ariari, un punto que recoge los diferentes sucesos ocurridos en el municipio durante esa época.

En general, quienes visitan este destino llanero tienen la posibilidad de hacer rutas de senderismo y cicloturismo y disfrutar de la gastronomía, deleitándose con los sabores únicos de esta tierra.