Turismo

A hora y media de Villavicencio: el destino ecoturístico famoso por sus ríos cristalinos, cascadas y montañas

Este destino es ideal para los amantes del turismo de naturaleza y aventura.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
Este es uno de los municipios para visitar en el Meta.
Este es uno de los municipios para visitar en el Meta. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

El departamento del Meta es considerado la puerta de entrada a los Llanos Orientales y un destino ideal para quienes buscan naturaleza, cultura llanera y aventura.

Cerca de Villavicencio, su capital, se encuentran lindos parajes naturales como Caño Cristales, el río que es famoso por sus colores únicos, y el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde convergen ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía.

El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

Además, este es un destino que les permite a los viajeros vivir la auténtica cultura llanera: cabalgatas por extensas sabanas, música de arpa, cuatro y maracas, y una gastronomía tradicional en la que destaca la mamona.

Uno de los planes imperdibles en este departamento es el avistamiento de fauna, pues en este territorio se pueden apreciar especies como chigüiros, venados y aves exóticas.

Turismo

Así es la ‘cuna del folclor’ en Santander, destino de lindos paisajes y reconocido por un famoso queso

Turismo

Cinco pueblos patrimonio de Colombia para viajar en Semana Santa; varios son económicos

Turismo

Con cerca de 3.000 metros, así es el municipio más alto de Caldas, un paraíso para el ecoturismo y la aventura

Turismo

Festival del Sushi en Medellín: así puede vivir esta experiencia gastronómica en la capital antioqueña

Turismo

El pueblo antioqueño que antes se llamaba “Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal”, un lugar de hermosos atardeceres

Turismo

¿Cuáles son los mejores meses para visitar Aruba y disfrutar de sus encantos a menores precios y sin multitudes?

Turismo

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

Turismo

El pueblo colombiano que tiene nombre de ciudad española; un destino que enamora con sus cafetales y paisajes montañosos

Medellín

¿En qué horario presta servicio el Cable Arví (Línea L) y cuál es su tarifa?

Turismo

El pueblo colombiano cuyo templo parroquial es monumento nacional, un histórico lugar para conocer en Antioquia

Cubarral
Cubarral es perfecto para los amantes de la aventura y el turismo de naturaleza. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Así mismo, para quienes aman lindos paisajes, este destino es perfecto porque allí se aprecian los atardeceres sobre la llanura infinita, un espectáculo que difícilmente se aprecia en otros lugares.

Un paraíso natural

En su territorio, el Meta alberga 29 municipios y uno de ellos está muy cerca de Villavicencio, a una hora y media, aproximadamente. Se trata de Cubarral, un destino donde las cascadas y las hermosas aguas cristalinas son sus mayores atractivos turísticos naturales.

Así es el municipio del Meta con más de 420 años de historia, uno de los más antiguos de Colombia

De acuerdo con información del Instituto de Turismo del Meta, la belleza y exuberancia del río Ariari en medio de la cordillera oriental es el epicentro de Puerto Angosturas, un lugar adornado por sus atardeceres y algunas de las montañas que forman parte del Parque Nacional Natural Sumapaz.

Ideal para el turismo de aventura

Cubarral es un lugar perfecto para quienes disfrutan del turismo de aventura. Allí se pueden realizar caminatas ecológicas, rafting y torrentismo, este último a través del Cañón de la Flauta, donde se recorren cerca de cinco kilómetros en descenso a través de cascadas que van de los 10 a los 50 metros de altura.

Cubarral
Cubarral es un destino ubicado a hora y media de Villavicencio. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Una opción más para visitar, según la mencionada fuente, es el Sendero de Aguas Claras, una extensión de terreno boscoso, rodeado de aves, árboles y la quebrada que lleva el mismo nombre.

Otro de sus atractivos naturales es La Cascada la Esmeralda, un pequeño espejo de agua que se forma desde una caída hídrica de ocho metros de altura y que con su transparencia ha cautivado a quien la visita.

En el pueblo, los turistas se encuentran con la iglesia rodeada de unos caminos acogedores en donde es posible degustar los mejores raspados y cholados frutales o un delicioso café que tiene un importante reconocimiento por la calidad del grano cosechado.

VER MÁS

turismoMeta

Más de Turismo

Pozo verde, Bolivar Santander

Así es la ‘cuna del folclor’ en Santander, destino de lindos paisajes y reconocido por un famoso queso

La Playa de Belén, un municipio turístico cerca a Ocaña, parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Cinco pueblos patrimonio de Colombia para viajar en Semana Santa; varios son económicos

Marulanda, Caldas

Con cerca de 3.000 metros, así es el municipio más alto de Caldas, un paraíso para el ecoturismo y la aventura

Festival del Sushi en Medellín

Festival del Sushi en Medellín: así puede vivir esta experiencia gastronómica en la capital antioqueña

Olaya, Antioquia

El pueblo antioqueño que antes se llamaba “Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal”, un lugar de hermosos atardeceres

Aruba

¿Cuáles son los mejores meses para visitar Aruba y disfrutar de sus encantos a menores precios y sin multitudes?

Por su presunta responsabilidad en la contratación irregular durante un proyecto de mejoramiento de 99 viviendas para las familias más vulnerables de la localidad.

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

Pueblos mágicos del Valle. Sevilla Valle del Cauca

El pueblo colombiano que tiene nombre de ciudad española; un destino que enamora con sus cafetales y paisajes montañosos

Angostura Antioquia

El pueblo colombiano cuyo templo parroquial es monumento nacional, un histórico lugar para conocer en Antioquia

Noticias Destacadas