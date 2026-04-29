Ubicado en el norte del Tolima, el municipio de San Sebastián de Mariquita es uno de los destinos más llamativos de este departamento debido a su ubicación estratégica y su importancia histórica y turística.

El tesoro oculto del Tolima, a solo dos horas de Ibagué, que enamora con sus nevados, termales y fascinantes paisajes

Este territorio, ubicado a un poco más de dos horas de Ibagué, es considerado epicentro de la ruta Mutis y su centro histórico es uno de sus principales encantos. Allí es posible descubrir la historia de la medicina y la botánica, además de apreciar su estilo colonial y sus lindos paisajes.

La Gobernación del Tolima indica que la riqueza de la tierra, la abundancia del agua y la temperatura media de este hermoso municipio lo han convertido en un gran productor de frutas, siendo el mangostino el rey de las mismas, pues es un producto que impulsa su economía y de gran reconocimiento, no solo local, sino nacional e internacional.

Plaza José Celestino Mutis en Mariquita, Tolima. Foto: Getty Images

Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de reconocer su importancia otorgándole los signos distintivos de denominación de origen al “Mangostino de Mariquita” y la marca colectiva “Mariquita, Capital Frutera de Colombia”.

Esta decisión reconoce la calidad, reputación y condiciones geográficas únicas que ofrece el norte del Tolima para el cultivo de la mencionada fruta y de otras tantas que se dan en la región.

La medida de la SIC es un impulso real a los productores de esta fruta y, por ello, la invitación que las autoridades locales hacen es al consumo de mangostino y a que los viajeros visiten Mariquita para que vivan una experiencia única.

A 3 horas de Ibagué: los encantos del municipio del Tolima conocido como ‘La Calle Real de Colombia’

Es tan relevante esta fruta en este municipio tolimense, que cada año se celebra el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, un evento que es patrimonio cultural del departamento. En el marco de este encuentro se llevan a cabo concursos nacionales de duetos, tríos vocal‑instrumentales, cantantes solistas y canción inédita, entre otros.

Sitios de interés

Lo mejor de todo es que, más allá de su oferta en frutas y de su delicioso mangostino, este municipio tolimense tiene muchos encantos que mostrarles a quienes decidan visitarlo.

Este es uno de los destinos para visitar en el departamento del Tolima. Foto: Getty Images

Mariquita se caracteriza por una rica herencia histórica y por estar rodeado de paisajes naturales y les ofrece a los turistas varios atractivos turísticos, entre los que se destacan el Bosque Municipal y el Alto de la Cruz, un espacio protegido que también es punto de peregrinación religiosa.

Asimismo, se encuentra la tradicional Plaza Mayor José Celestino Mutis, donde sobresale un obelisco construido para conmemorar el centenario de la constitución del estado soberano e independiente de Mariquita.

Gracias a su potencial turístico, hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, con la que el Fondo Nacional del Turismo (Fontur) y el Ministerio de Industria y Comercio buscan visibilizar destinos turísticos que tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos singulares y característicos que los hacen únicos y dignos de conocer.