La apuesta ambiental que convierte a Montería en referente de turismo sostenible: así será el nuevo pulmón verde de la ciudad

En los últimos días, Montería ha dado un paso histórico al iniciar la construcción de un nuevo pulmón verde, un proyecto que no solo transformará su paisaje urbano, sino que también marcará el inicio de una nueva etapa en su desarrollo sostenible.

Esta apuesta ambiental busca consolidar a la ciudad como el destino verde más importante de la región Caribe, ofreciendo a visitantes y residentes un espacio donde la naturaleza, el bienestar y el turismo responsable se integran en una experiencia única.

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Con una extensión de 30 hectáreas, el Parque Botánico Las Lagunas se proyecta como la nueva joya del turismo sostenible en Montería, que convertirá antiguas lagunas de oxidación de aguas residuales en un ecosistema turístico de vanguardia.

“Montería inicia un proyecto que la dejará como un referente en generación de espacio público, de conexión con la naturaleza”, señaló el secretario de Planeación de Montería, John Nel Rodríguez.

De acuerdo con la administración local, la primera fase del Parque Botánico de Las Lagunas ya está en marcha, y el alcalde Hugo Kerguelén fue el encargado de colocar la primera piedra de este proyecto que transformará este rincón de la ciudad.

La obra costaría $88.000 millones Foto: Alcaldía de Montería

Así será el nuevo pulmón verde de Montería

La iniciativa se desarrollará en un área de 120.000 metros cuadrados y, además de centrar su mirada en el turismo sostenible, la obra generará un impacto significativo en la economía local, con la creación de 233 empleos entre directos e indirectos, lo que contribuirá a dinamizar distintos sectores y fortalecer las oportunidades para la comunidad.

“El Parque Las Lagunas se construirá en un espacio que durante años fue un pasivo ambiental para Montería, donde funcionaban antiguas lagunas de oxidación”, explica la Alcaldía Municipal.

Además, Kerguelén resaltó que es un proyecto que nace desde la decisión de “transformar un problema histórico en una oportunidad para la vida, la sostenibilidad y el desarrollo”.

El diseño del parque integra naturaleza, urbanismo y comunidad mediante una propuesta organizada en nueve cápsulas temáticas, que incluyen zonas de acceso, eventos, jardín botánico, espacios deportivos, vivero, santuario de fauna, áreas de protección ecológica y un sistema de lagunas que será el eje estructurante del paisaje.

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Según el alcalde de Montería, esta megaobra no solo es un parque, sino una visión: “un espacio más verde, más vivo y más humano; con agua, biodiversidad, cultura, deporte y lugares para el encuentro ciudadano”, indicó el mandatario.

El espacio también contará con una completa infraestructura que incluye 13 tipos de edificaciones, un mariposario, un puente peatonal elevado y un mirador, concebidos para promover la educación ambiental, la recreación y la contemplación de la biodiversidad.