Las manifestaciones culturales y gastronómicas están a la orden del día en las diferentes regiones del país y, en Montería, conocida como la ‘perla del Sinú’, uno de estos encuentros es el Festival del Dulce y Artesanías 2026.

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El evento, que se lleva a cabo hasta el próximo 6 de febrero, se perfila como un escenario que busca la reactivación económica de la ciudad, consolidándose como una de las principales vitrinas comerciales durante la Semana Santa.

“Este año tenemos una coyuntura particular, que dejaron las inundaciones; es una edición en la que tenemos aquí 30 emprendimientos de personas que resultaron damnificadas por esa inundación y para ellos esto resulta ser un bálsamo, en medio de todo el caos que se ha generado, será su reactivación”, manifestó el alcalde de la ciudad Hugo Kerguelén García.

Bajo el lema “Montería vuelve a brillar”, este encuentro, que busca llamar la atención de los viajeros, cuenta con 150 emprendimientos y se extenderá hasta el próximo lunes, 6 de abril.

Ronda del Sinú en Montería. Foto: Alcaldía de Montería/API.

Así las cosas estos días santos son una buena excusa para visitar la capital de Córdoba en donde los turistas tienen la posibilidad de visitar diferentes atractivos tanto naturales como culturales.

Recorrido por la ronda del Sinú

Uno de los planes imperdibles en la capital cordobesa es hacer un recorrido por la Ronda del Sinú y Plaza Cultural, una caminata por el parque lineal en el que es posible disfrutar de la flora y fauna, en la que destacan especies como los monos y perezosos, a orillas del río Sinú.

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Otra de las actividades es el paseo en planchón, una experiencia típica y económica para cruzar el río Sinú en las tradicionales barcazas desde el Muelle Turístico, mientras se difruta del paisaje y el agradable clima.

En esta Semana Santa, Montería es uno destino para el turismo religioso. Allí los viajeros pueden visitar la Catedral de San Jerónimo, un punto clave de peregrinación en el centro de la ciudad.

Atardecer en el río Sinú. Foto: Alcaldía de Montería/API.

Otro sitio de interés es la Ciénaga de Betancí, ubicada a pocos kilómetros del área urbana, la cual es considerada el santuario Zenú del Caribe colombiano, por los hallazgos arqueológicos encontrados de esta comunidad indígena. Es un lugar ideal para el ecoturismo, la fotografía y la conexión con la naturaleza, pues es posible observar diversidad de especies de la flora y fauna.

Quien llega a Montería también puede disfrutar de su rica gastronomía con preparaciones como el mote de queso, diabolines, casabitos y pescado fresco. La ruta gastronómica resalta ingredientes locales y técnicas ancestrales.