Sector público y privado se unen para apoyar a empresarios en Córdoba

La Cámara de Comercio de Montería y Confecámaras pusieron en marcha una mesa de soluciones para acelerar la reactivación de empresas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.

La iniciativa reúne a entidades del Gobierno nacional, banca de desarrollo y organismos de cooperación internacional con el objetivo de definir apoyos concretos que permitan a las unidades productivas retomar su operación en el corto plazo.

Entre los participantes se encuentran el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA, Bancóldex, Finagro, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario.

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La emergencia ha tenido efectos directos sobre el tejido empresarial, impactando la generación de ingresos y el empleo en la región. En respuesta, la mesa priorizó instrumentos de financiación, alivios y acompañamiento empresarial que puedan implementarse de manera inmediata.

“Hoy nos convoca una realidad que exige respuestas inmediatas, que nos exige coordinarnos en favor de la unidad empresarial de Córdoba”, señaló Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras.

Como parte de las medidas anunciadas, el SENA abrirá una convocatoria del Fondo Emprender por $20.000 millones, dirigida a población afectada en los 24 municipios del departamento. A esto se suman líneas de crédito por más de $200.000 millones, con tasas preferenciales, periodos de gracia y garantías de hasta el 90 %.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Montería ha atendido a más de 9.600 familias con ayudas humanitarias, con el apoyo de la Red de Cámaras de Comercio del país.

Para Álvaro Segrith Sepúlveda, presidente ejecutivo de la entidad, el reto ahora es que las soluciones se traduzcan en apoyos efectivos para los empresarios.

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La activación de esta mesa busca no solo recuperar la actividad económica, sino mitigar los efectos sociales de la emergencia en una de las regiones más afectadas por la temporada de lluvias.