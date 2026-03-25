Sena publica listado de las 27 universidades donde sus estudiantes pueden homologar y culminar una carrera profesional

El Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) anunció que los técnicos y tecnólogos graduados cuentan con la posibilidad de homologar sus conocimientos y acceder a descuentos especiales, gracias a los convenios establecidos con universidades públicas y privadas del país.

Esta estrategia facilita el acceso a la educación superior y permite a los egresados avanzar en su proceso de profesionalización sin iniciar desde el primer semestre, lo que se traduce en una reducción significativa de tiempos y costos en su formación académica.

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“Desde la Secretaría General, a través del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano, en coordinación con la Dirección de Formación Profesional y la Dirección de Empleo, venimos articulando la suscripción de convenios y alianzas con universidades públicas y privadas que permiten homologar los programas del SENA”, explicó Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez, coordinadora del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano.

A través de estos convenios vigentes, los egresados pueden acceder a procesos de homologación y a descuentos en matrículas para programas de pregrado que oscilan entre el 20 % y el 50 %, dependiendo de la institución.

Universidades con convenio con el Sena

En 2026, un total de 27 universidades del país cuentan con convenios vigentes con el SENA, lo que permite a los egresados adelantar procesos de homologación y continuar su formación profesional. Entre ellas se encuentran:

• Corporación Universitaria Iberoamericana – 50 %

• Universidad EAN – 50 %

• Uniempresarial (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá) – 50 %

• Universidad Autónoma de Colombia – 50 %

• Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) – 50 %

• Universidad del Meta – 50 %

• Universidad Santo Tomás – 40 %

• Fundación Universidad de América – 40 %

• Fundación Universitaria Compensar (Unipanamericana) – 40 %

• Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – 40 %

• UNINPAHU Institución Universitaria – 40 %

• Corporación Universitaria UNITEC – 40 %

• Fundación Universitaria del Área Andina – 40 %

• Universidad de Santander – 40 %

• Fundación Universitaria Los Libertadores – 30 %

• Universidad El Bosque – 30 %

• Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) – 30 %

• Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA) – 30 %

• Fundación Universitaria Católica del Norte – 30 %

• Fundación Universitaria María Cano – 30 %

• Universidad Central – 30 %

• Universidad Piloto de Colombia – 30 %

• Fundación Universitaria Cafam – 30 %

• Universidad ECCI – 30 %

. Pontificia Universidad Javeriana – 30 %

• Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra – Huila) – 30 %

• Politécnico Grancolombiano – 20 %

Estos convenios también incluyen beneficios adicionales como apoyos económicos, facilidades logísticas y acompañamiento durante el proceso de tránsito hacia la educación superior.

Todos los programas técnicos y tecnológicos del Sena pueden ser homologados para cursar carreras en las universidades con convenio, lo que permite a los egresados obtener títulos en áreas como ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, finanzas y negocios internacionales, administración de empresas, contaduría pública, diseño gráfico, mercadeo, comunicación gráfica, deportes, artes, música y más.

Para acceder a estas oportunidades, los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos por el Sena y por la universidad elegida, incluyendo la correspondencia entre programas y un desempeño académico satisfactorio que garantice la continuidad de los beneficios.

La coordinadora del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano destacó que estas oportunidades no se limitan a aprendices y egresados, sino que también están disponibles para funcionarios, trabajadores oficiales, familiares e incluso contratistas, con opciones de pregrado y posgrado en instituciones internacionales como la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Europea.

Quienes deseen más información pueden acercarse al mezzanine de la Torre Sur, en la Dirección Nacional del Sena.