Lo que comenzó como una invitación de su colegio para participar en una competencia regional terminó convirtiéndose en una oportunidad única para representar a Colombia en Singapur.

A sus 14 años, el caleño Sebastián Trujillo se prepara para asumir uno de los mayores retos de su corta pero destacada trayectoria académica.

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Sebastián Trujillo competirá en la SIMOC 2026 en Singapur

La historia de Sebastián Trujillo es la de un estudiante que encontró en las matemáticas mucho más que una asignatura escolar.

Su interés por esta disciplina nació de la curiosidad y del deseo constante de ir más allá de las respuestas convencionales, una característica que, según él mismo ha contado, lo ha acompañado desde la infancia.

Actualmente tiene 14 años y cursa séptimo grado.

En apenas un año pasó de competir en escenarios locales a convertirse en uno de los representantes de Colombia en la Singapore International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC).

Esta es una de las competencias académicas más reconocidas del mundo para jóvenes talentos.

Su camino comenzó en 2025, cuando fue invitado por su institución educativa a participar en las Olimpiadas Regionales de Matemáticas.

Lo que inicialmente parecía una experiencia más dentro de su proceso escolar terminó marcando un punto de inflexión en su vida académica.

Sebastián logró el primer lugar en su categoría durante esa competencia regional. Posteriormente avanzó a las Olimpiadas Nacionales, donde volvió a ubicarse en lo más alto de la clasificación representando al Valle del Cauca.

Ese desempeño le abrió las puertas para integrar delegaciones colombianas en certámenes internacionales.

Estos resultados fueron determinantes para recibir la invitación a la SIMOC 2026, que se desarrollará presencialmente en Singapur entre el 17 y el 21 de julio y reunirá a estudiantes destacados de diferentes países.

CALI | Sebastián Trujillo, un estudiante caleño de 14 años, representará a Colombia en el Singapore International Mathematics Olympiad Challenge, tras destacarse en competencias nacionales e internacionales donde obtuvo una medalla de bronce en México y una de plata en una… pic.twitter.com/bJ2oZ8rIYK — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) June 15, 2026

Mas allá de un desafío académico

Sebastián explica que disfruta especialmente los desafíos intelectuales que plantean estas pruebas.

A diferencia de los ejercicios tradicionales de aula, las competencias se enfocan en problemas que exigen pensamiento crítico, razonamiento lógico y creatividad para encontrar soluciones.

La preparación para este tipo de certámenes forma parte de su rutina diaria.

Después de cumplir con sus actividades escolares, dedica tiempo a resolver ejercicios de años anteriores y a estudiar estrategias que le permitan fortalecer sus habilidades matemáticas.

Sin embargo, las matemáticas no son su única pasión.

Sebastián también practica baloncesto en el Club Leones de Cali, actividad que combina con sus compromisos académicos y que le ayuda a mantener un equilibrio entre el estudio y el deporte.

Su familia ha sido un apoyo fundamental durante todo este proceso.

Su madre, Mireya Cárdenas, ha destacado que más allá de las medallas y los resultados, lo que más valora es la disciplina, la curiosidad y el entusiasmo con los que su hijo enfrenta cada reto.

La clasificación a la SIMOC representa también un desafío económico.

La participación en el evento implica cubrir gastos de transporte, alojamiento y logística internacional.

Por esa razón, la familia adelanta gestiones para conseguir los recursos necesarios que permitan concretar el viaje a Singapur y hacer posible la representación de Colombia en el certamen.

Para Sebastián, la experiencia va más allá de una competencia.

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El joven espera que su historia sirva de inspiración para otros estudiantes y demuestre que el talento, la disciplina y la dedicación pueden abrir puertas a oportunidades internacionales sin importar el lugar de origen.

Con apenas 14 años, el caleño buscará poner a prueba sus conocimientos y llevar el nombre de Colombia a una competencia que reúne a algunas de las mentes jóvenes más brillantes del país.