Luis Carlos Sarmiento habló en SEMANA y envió mensaje al próximo presidente: “Una gran tarea para reorganizar las instituciones”

Este domingo, 21 de junio, transcurre con normalidad la jornada electoral, en la que miles de colombianos elegirán en las urnas al próximo presidente, cargo que se disputa la derecha, con Abelardo De La Espriella y la izquierda, con Iván Cepeda.

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En medio de la jornada, son varias las voces que han dado su opinión y lo que se viene para el país. Una de ellas fue el magnate, creador del Grupo Aval y uno de los hombres más ricos del país. Se trata de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

"Es una gran oportunidad para los colombianos". Luis Carlos Sarmiento Angulo compartió sus expectativas frente al nuevo rumbo que tomará el país tras las elecciones. Foto: CORTESÍA ANDI

Sarmiento se pronunció para la primera vuelta y aseguró que durante el Gobierno Petro, el comportamiento de su negocio bancario no fue deficiente y al contrario, tuvo buenos números. Ahora, le dijo a SEMANA sus expectativas, opiniones y los retos que cree que puede tener el nuevo Gobierno, independientemente de quien sea que llegue al cargo.

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“Es una gran oportunidad para los colombianos, de acá para adelante se definen nuevas orientaciones constitucionales, nuevas orientaciones legales y administrativas que tenemos que aprovechar todos los colombianos para regresar al orden normal y que esperamos que siempre tenga este país”, indicó el empresario.

Adicional a ello, Sarmiento también comentó respecto al mensaje que le entregaría al siguiente mandatario, indicando que además de felicitarlo, hay una gran tarea para reorganizar todas las instituciones que han sido averiadas durante los últimos años.

En medio de la segunda vuelta presidencial, Luis Carlos Sarmiento Angulo pidió recuperar el orden institucional y expresó su confianza en el futuro económico de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El empresario también se refirió al tema económico, asegurando que la cultura colombiana y la fuerza de los trabajadores es parte del éxito que han tenido en la economía. Aunque también parte de la organización que existe entre todos los actores del mercado.

“Ojalá que los cambios que todos esperamos se produzcan este día”, fue el mensaje final que dejó el empresario a los colombianos, en medio de una importante jornada electoral que concluirá con el nombre del nuevo mandatario.