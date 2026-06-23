Proyectos innovadores podrían ganar $40 millones y la posibilidad de competir por 100.000 euros en el exterior: así puede participar

En Colombia no faltan las ideas innovadoras. Sin embargo, el verdadero desafío suele estar en conseguir los recursos y el respaldo necesarios para transformarlas en negocios sostenibles, atraer inversionistas y demostrar su potencial en mercados internacionales.

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En este contexto, NTT DATA abrió la convocatoria de los eAwards Colombia 2026. Esta iniciativa que apoya a emprendedores que emplean la tecnología para generar impacto social durante los últimos 25 años, se ha consolidado a día de hoy como una de las plataformas más importantes para las startups tecnológicas de Iberoamérica.

Para los interesados, la participación será gratuita, el ganador recibirá 40 millones de pesos y contará con la oportunidad de representar al país en una final internacional por 100.000 euros. Cualquier emprendimiento que contenga un prototipo avanzado y una propuesta tecnológica con potencial, podrá postularse hasta el próximo martes 30 de junio.

Las inscripciones se podrán realizar a través de este link: https://globaleawards.com/es/colombia/

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La convocatoria tiene como público objetivo a aquellos proyectos con enfoque en resolver desafíos en sectores como salud, energía, sostenibilidad y calidad de vida. Las propuestas serán valoradas por su carácter innovador, su nivel de innovación y aporte a la sociedad.

Sin embargo, el valor del programa para muchos participantes no se limita al premio monetario. Los eAwards ofrecen la posibilidad de conectar con especialistas, asesores, potenciales inversionistas y escenarios de internacionalización que suelen estar fuera del alcance de los emprendimientos emergentes.

Sobre esto, Daniel Rojas, Head de Marketing y Comunicaciones en de NTT DATA en Colombia afirmó que: “Queremos identificar a quienes están utilizando la tecnología para resolver problemas reales y ayudarlos a escalar sus proyectos. Muchas veces una gran idea necesita acompañamiento, visibilidad y conexiones para convertirse en una solución que transforme la vida de miles de personas”.

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En cuanto a resultados, desde que la iniciativa adoptó un alcance internacional en 2008, 17 de los 18 proyectos ganadores siguen en funcionamiento, un resultado inusual en un entorno donde numerosas startups no logran superar sus primeros años de actividad.

La final internacional de los Global eAwards se realizará en Portugal en el mes de Noviembre de este mismo año, reuniendo a emprendedores de Europa y América latina. Además del premio económico, los participantes tendrán acceso a mentorías especializadas, metodologías de crecimiento y conexiones estratégicas.