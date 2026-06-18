Empresas en Colombia y la región impulsan programa de aceleración comercial para startups y pymes

Muchas empresas en Colombia están creciendo, contratando personal, incorporando tecnología y encontrando oportunidades de mercado. Sin embargo, cuando llega el momento de escalar sus ventas, el avance suele frenarse. El problema no siempre está en la demanda, el producto o la inversión, sino en la forma en que las organizaciones estructuran y ejecutan su proceso comercial.

La situación ocurre en un contexto económico que combina optimismo empresarial con mayores exigencias de productividad. Aunque las perspectivas de ventas para 2026 siguen siendo favorables, miles de startups y pequeñas y medianas empresas enfrentan el mismo desafío: pasar de vender gracias al esfuerzo de sus fundadores a construir un sistema comercial capaz de crecer de manera predecible.

En este escenario, Ngrowth, firma peruana fundada por Nicole Carranza, y Rocket Revenue, consultora chilena cofundada por Diego Morales, presentan ‘VendeX’, un programa virtual de aceleración comercial dirigido a startups tecnológicas y empresas de servicios en Latinoamérica. Su segunda edición iniciará el próximo 2 de julio y está orientada a organizaciones que facturan entre 1 y 6 millones de dólares al año y buscan fortalecer su estructura comercial para crecer. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de junio mediante un proceso de aplicación.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial colombiano y generan cerca del 80% del empleo, pero muchas enfrentan dificultades para escalar sus operaciones comerciales de forma sostenible. Una situación similar se observa en el ecosistema emprendedor, donde, tras validar productos y conseguir clientes iniciales, las startups suelen enfrentar barreras como la dependencia de los fundadores para cerrar negocios o la falta de procesos estandarizados.

Nicole Carranza y Diego Morales, cofundadores de VendeX, explicaron: “Muchas compañías llegan a un punto en el que venden, tienen clientes y un producto validado, pero no logran construir un sistema comercial repetible. Ahí es donde aparecen los cuellos de botella que frenan el crecimiento”.

El programa se centra en la implementación de mejoras sobre procesos comerciales, incluyendo métricas de conversión, oportunidades de negocio y productividad de los equipos.

La metodología ya tiene casos como el de YaVendió, startup peruana que trabaja con más de 100 marcas en la región. Tras estructurar su proceso comercial, la empresa reportó mejoras en su tasa de conversión y en la eficiencia de su equipo.