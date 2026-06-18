Estudiante de 17 años destaca en Saber 11 y trayectoria académica paralela

Krish Sophia Medina, egresada de Genuine School, obtuvo resultados destacados en las pruebas Saber 11 y se ubicó en el top 1 % del país. Desde los 10 años publicó su primer libro de cuentos. De forma paralela a su formación escolar, ha participado en procesos de investigación con grupos avalados por Minciencias y es coautora de tres artículos científicos. También realizó un curso de neurociencias en una plataforma de la Universidad de Harvard.
Su ingreso a Medicina fue definido tras evaluar diferentes opciones académicas nacionales e internacionales y comenzará su formación en un mes.
Sus padres, Vanessa Medina Franco y Helmunth Medina Bolaño, explicaron que los resultados académicos no fueron el objetivo principal del proceso educativo y que el enfoque estuvo en la formación integral.
Según la madre, “ella no hacía danza o deporte como relleno. Lo hacía como herramienta de estabilidad psicoemocional. Eso evitó que fuera víctima del acoso o del menosprecio. Comenzó a romper paradigmas, y el mensaje siempre fue: hazlo bien, dedícate a lo tuyo, conócete”.
El padre señaló que el proceso educativo le permitió desarrollar autonomía y creatividad. “Este sistema la convirtió en una estudiante más autónoma, responsable y creativa, permitiéndole desarrollar a fondo sus habilidades comunicativas. Hoy maneja internet y las plataformas digitales con total naturalidad. Un punto vital es que este modelo apuesta por el lado humano y la creatividad, permitiendo que los jóvenes desarrollen toda su imaginación mediante un estímulo constante”.
En relación con su trayectoria académica, añadió que desde temprana edad mostró intereses diversos. “El primero fue un libro de cuentos que publicó a los 10 años. De manera independiente al colegio, ella viene colaborando con grupos de investigación reconocidos por Minciencias y es coautora de tres artículos científicos. Además, realizó un curso sobre neurociencia a distancia a través de una plataforma de la Universidad de Harvard. Un verdadero orgullo”.
El caso se enmarca en discusiones sobre modelos educativos que incorporan autonomía, educación digital y bienestar emocional en procesos de formación escolar.