Estudiante de 17 años destaca en Saber 11 y trayectoria académica paralela

Krish Sophia Medina, egresada de Genuine School, obtuvo resultados destacados en las pruebas Saber 11 y se ubicó en el top 1 % del país. Desde los 10 años publicó su primer libro de cuentos. De forma paralela a su formación escolar, ha participado en procesos de investigación con grupos avalados por Minciencias y es coautora de tres artículos científicos. También realizó un curso de neurociencias en una plataforma de la Universidad de Harvard.

Su ingreso a Medicina fue definido tras evaluar diferentes opciones académicas nacionales e internacionales y comenzará su formación en un mes.

Sus padres, Vanessa Medina Franco y Helmunth Medina Bolaño, explicaron que los resultados académicos no fueron el objetivo principal del proceso educativo y que el enfoque estuvo en la formación integral.

Según la madre, “ella no hacía danza o deporte como relleno. Lo hacía como herramienta de estabilidad psicoemocional. Eso evitó que fuera víctima del acoso o del menosprecio. Comenzó a romper paradigmas, y el mensaje siempre fue: hazlo bien, dedícate a lo tuyo, conócete”.

El padre señaló que el proceso educativo le permitió desarrollar autonomía y creatividad. “Este sistema la convirtió en una estudiante más autónoma, responsable y creativa, permitiéndole desarrollar a fondo sus habilidades comunicativas. Hoy maneja internet y las plataformas digitales con total naturalidad. Un punto vital es que este modelo apuesta por el lado humano y la creatividad, permitiendo que los jóvenes desarrollen toda su imaginación mediante un estímulo constante”.

Krish Sophia Medina junto con sus padres, Vanessa Medina Franco y Helmunth Medina Bolaño, y su hermano. Foto: Suministrada / API

En relación con su trayectoria académica, añadió que desde temprana edad mostró intereses diversos. “El primero fue un libro de cuentos que publicó a los 10 años. De manera independiente al colegio, ella viene colaborando con grupos de investigación reconocidos por Minciencias y es coautora de tres artículos científicos. Además, realizó un curso sobre neurociencia a distancia a través de una plataforma de la Universidad de Harvard. Un verdadero orgullo”.

El caso se enmarca en discusiones sobre modelos educativos que incorporan autonomía, educación digital y bienestar emocional en procesos de formación escolar.