Bruno Riga será el nuevo gerente general de Enel Colombia

La Junta Directiva de Enel Colombia designó a Bruno Riga como nuevo gerente general de la compañía, cargo que asumirá a partir del próximo 20 de agosto. El ejecutivo reemplazará a Francesco Bertoli, quien permanecerá en la dirección de la empresa hasta el 19 de agosto.

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Durante la sesión en la que se aprobó el nombramiento, la Junta Directiva agradeció la gestión de Bertoli y destacó su compromiso, profesionalismo y los resultados alcanzados durante su liderazgo en Colombia.

Riga es ingeniero aeronáutico de la Universidad de Pisa y acumula más de 20 años de experiencia en el Grupo Enel. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos en Europa y América Latina, liderando operaciones de generación convencional y renovable en países como Italia, España, Colombia, Brasil, México y varias naciones de Centroamérica.

Su experiencia en Colombia incluye la responsabilidad sobre la flota de generación de la compañía y la gerencia general de Enel Emgesa. Posteriormente dirigió las operaciones de Enel en Centroamérica, encabezó Enel Green Power en Brasil y, desde 2025, se desempeña como Country Manager de Enel México.

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La compañía destacó que el nuevo gerente cuenta con experiencia en el desarrollo de infraestructura energética y en la ejecución de proyectos enfocados en mejorar la eficiencia, la confiabilidad del sistema y el avance hacia una transición energética basada en fuentes más limpias y resilientes.

Con este nombramiento, Enel Colombia señaló que busca fortalecer su estrategia de crecimiento sostenible, impulsar la modernización de las redes eléctricas, ampliar la integración de energías limpias y continuar desarrollando soluciones enfocadas en los clientes, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del talento humano.