El Grupo de Energía de Bogotá anunció este 16 de julio el cierre de una nueva adquisición de acciones de dos empresas clave. Se trata de la compra del 49% de las sociedades concesionarias de transmisión de energía Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissão S.A., Transenergia Renovável S.A. y Transenergia São Paulo S.A., en Brasil.

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Dicha operación fue anunciada por el GEB el pasado 30 de abril, para convertirse en el propietario del 100% de estas cuatro empresas, tras adquirir la participación de Axia Energía.

Las cuatro concesionarias operan en conjunto 1.086 kilómetros de líneas de transmisión y 17 subestaciones en seis estados de Brasil. Foto: GEB

“A través de su filial Gebbras Participações Ltda. (Gebbras), GEB concretó la adquisición del 49 % de las acciones ordinarias que permanecían en poder de Axia Energia, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Contrato de Compraventa de Acciones (SPA), entre ellas las aprobaciones de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) y el consentimiento del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES9″, comentó el GEB.

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Adicional a ello, indicaron que con la operación, el GEB pasa a ser propietario del 100% del capital social de las cuatro concesionarias, que en conjunto operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 345 kV, 230 kV y 138 kV, además de 17 subestaciones ubicadas en los estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y São Paulo.

La operación, que contó con las autorizaciones de las autoridades brasileñas, permitió al Grupo Energía de Bogotá completar la compra de la participación que estaba en manos de Axia Energia. Foto: GEB

Es clave tener en cuenta que las sociedades registran ingresos de unos 56 millones de dólares y un EBTIDA de unos 42 millones de dólares.

“La adquisición fortalece la presencia del Grupo Energía Bogotá en el mercado de transmisión de energía en Brasil y hace parte de su estrategia de crecimiento regional, enfocada en generar valor sostenible, consolidar su participación en mercados estratégicos y contribuir al desarrollo de los territorios donde opera”, detalló la entidad.