Listado de los jugadores más ricos del Mundial 2026: uno de la Selección Colombia está en el ranking

Un torneo como el Mundial 2026 no es 100% fútbol, también hay otra cuestiones alrededor que llaman la atención como los patrimonios de los jugadores y sus fortunas logradas.

De antemano, se sabe que las máximas estrellas con las que más tienen en sus cuentas bancarias: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi rompen récords en campo, pero también topes por lo que han hecho a nivel económico.

El medio de comunicación, GiveMeSport justo en medio de la Copa Mundo que se realiza en Norteamérica, decidió hacer un escalafón de los jugadores con mayores ganancias a lo largo de su trayectoria.

Según estos, quien se aferra al primer lugar es Cristiano Ronaldo, cuya fortuna se estima en 1.330 millones de dólares. Seguido en dicho listado por Lionel Messi, que podría alcanzar un patrimonio de unos US991 millones.

Estas dos glorias del deporte que han trascendido a través de los años les permite estar en lugares privilegiados del deporte y alejados de otros que, ya van de salida, o en camino igualarlos.

De acuerdo a los datos suministrados, el tercer y cuarto puesto es para Neymar (US446millones) y Kylian Mbappé (US248 millones), quienes, a pesar de bonificar cifras altas, están lejos de los números logrados por Messi y CR7.

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James Rodríguez se mete en el ranking

Después de haber visto los primeros cuatro puestos tan ampliamente dominados por cracks del fútbol mundial como los mencionados, vienen otros que juegan o jugaron el Mundial 2026 y que han ganado grandes cifras a lo largo de su vida.

Llama poderosamente la atención que uno de Selección Colombia alcanzó a meterse en el top 10. Se trata de James Rodríguez; el capitán iguala al goleador del Manchester City y la selección de Noruega, Erling Haaland.

Erling Haaland y James Rodríguez, figuras de Noruega y Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Así se completa el top 10 de los más ricos del Mundial 2026

Harry Kane: US$147 millones.

US$147 millones. Mohamed Salah: US$138 millones.

US$138 millones. Son Heung-min: US$98 millones.

US$98 millones. Riyad Mahrez: US$84 millones.

US$84 millones. Erling Haaland: US$78 millones.

US$78 millones. James Rodríguez: US$78 millones.

¿Por qué Messi y CR7 lideran?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son en el Mundial de 2026 los dos futbolistas más ricos del torneo gracias a una combinación de salarios millonarios, contratos publicitarios y exitosos negocios fuera de las canchas.

En el caso del que milita en Al-Nassr, de Arabia Saudita, este pudo haber llegado a tener ingresos estimados de unos 300 millones de dólares en el último año. Su principal aporte a esta cifra es lo pactado con el club en el que está, pero también los acuerdos comerciales firmados con marcas de reconocimiento global.

Messi y Cristiano, rivalidad que se mantuvo por muchos años en Europa. Foto: X (Twitter)

Para entender lo de Leo Messi, solo basta con revisar su vínculo con Inter Miami, de los Estados Unidos. Justamente esas atractivas ganancias económicas en Norteamérica fue una de las razones que lo hicieron dejar la élite del Viejo Continente.

Al igual que su rival deportivo de toda la vida, el argentino se ha inmerso en patrocinios con compañías internacionales y diversas inversiones empresariales e inmobiliarias, que le ayudan a estar cerca de superar barreras como las de los mil millones de dólares en patrimonio.