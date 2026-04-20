Universidad Sergio Arboleda cancela clases ante posible incidente de estudiante en sede principal

La tarde de este lunes, 20 de abril, se dio a conocer que una estudiante de la Universidad Sergio Arboleda habría caído de uno de los edificios de la sede del norte de Bogotá. Aún no hay certeza sobre cuál habría sido el motivo, por lo que no se ha confirmado si se trató de un accidente o de una decisión propia por parte de la víctima.

Denuncian ante la Fiscalía presunto caso de feminicidio por mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial al respecto por parte de la institución de educación superior; únicamente a través de sus canales oficiales, comunicó que se suspenden las clases por lo que resta de la jornada para los programas de pregrado y posgrado.

Comunicado oficial de suspensión de clases. Foto: Sergio Arboleda

La Universidad Sergio Arboleda aclaró en su mensaje que los programas académicos continuarán con normalidad el día de mañana, martes 20 de abril.

Sin embargo, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto de la información surgida sobre la supuesta caída de una mujer en la sede de la institución de educación ubicada en la calle 74 con carrera 14.

Mientras tanto, SEMANA se puso en contacto con las autoridades correspondientes para conocer las implicaciones del incidente reportado, pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.