Tragedia en Barranquilla: niño cae del noveno piso de un edificio en el norte de la ciudad; esta es la historia

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes, 19 de enero, en Villa Carolina.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

20 de enero de 2026, 3:09 p. m.
Sitio donde ocurrió la tragedia en el norte de Barranquilla
Sitio donde ocurrió la tragedia en el norte de Barranquilla Foto: Suministrada a SEMANA.

Una tragedia se registró en el norte de Barranquilla durante la noche de este lunes, 19 de enero, cuando un menor de edad cayó desde el noveno piso de un edificio, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Según se ha conocido, el niño, de 12 años, al parecer se encontraba jugando en el balcón de su apartamento con una silla; sin embargo, al subirse en ella, perdió el equilibrio, cayó al vacío y falleció en el lugar.

Asimismo, se informó que el menor jugaba con otros niños cuando ocurrió el hecho que conmociona a la ciudad.

Residentes del conjunto residencial relataron que escucharon un fuerte estruendo y, posteriormente, los gritos de los familiares del niño, quienes se lamentaban por lo ocurrido.

“Estábamos todos dentro de la casa cuando sentimos un golpe muy fuerte y, cuando salimos, estaba el cuerpo del niño sin vida. Esa escena fue muy fuerte; todos corrimos para mirar qué se podía hacer, pero todo fue en vano porque el niño había muerto por el fuerte impacto”, dijo una mujer.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

El llamado que hacen las autoridades en Barranquilla y el Atlántico a los padres de familia y cuidadores es a extremar la vigilancia sobre los niños, con el fin de evitar este tipo de situaciones lamentables.

Los investigadores judiciales deberán establecer con exactitud lo ocurrido.

