Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

A pocas horas de que se venza la supuesta tregua entre Los Pepes y Los Costeños, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que explica los pasos a seguir en medio de estas negociaciones que se encuentran en crisis por, al parecer, unas contradicciones del equipo negociador. Estas peligrosas bandas delinquen en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, mediante las extorsiones, venta de droga y los homicidios selectivos.

“Teniendo el 20 de enero como la fecha de finalización del acuerdo gestionado para que estas estructuras avanzaran en el desescalamiento de las violencias urbanas como gestos de paz, es menester comunicar de forma precisa y oportuna las siguientes decisiones y consideraciones”, señala el comunicado.

Exclusivo: el Gobierno Petro también pretende llevar a tarima a alias Castor y Digno Palomino, los capos más temidos de Barranquilla. Esta es la historia

Asimismo, dieron a conocer que avanzan los acercamientos entre el equipo negociador y las organizaciones delictivas con el fin de poder consolidar la paz urbana en el Atlántico que ha causado tanta polémica.

“Se avanzará en un espacio de conversación sociojurídico para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad”, precisaron en el comunicado.

De igual manera, dieron a conocer que van a trabajar de la mano con las autoridades locales con el fin de poder llegar a consensos. El documento emitido por la Consejería Comisionada de Paz confirmó que aplazan los traslados de Digno José Palomino, Ober Ricardo Martínez y Jorge Eliecer Díaz Collazos, quienes iban a cárceles de Barranquilla con un grupo de los integrantes de sus bandas.

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Además, confirman que el proceso de exploración “sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de Los Pepes, en aras de seguir definiendo la posibilidad de avanzar hacia la pacificación del territorio y la resolución de las violencias”.

El Gobierno nacional también dijo que la responsabilidad en medio de estas conversaciones para llegar a la paz la tienen las autoridades como la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía, quienes deben tener una actuación contundente frente al crimen.

“El Gobierno nacional insta a las autoridades territoriales y de Policía del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico a ahondar en el cumplimiento de sus competencias para el combate del crimen y garantizar la seguridad ciudadana”, precisa el texto.

Insistieron en que para las próximas fiestas del Carnaval de Barranquilla, todos necesitan tranquilidad. “Los colombianos y colombianas merecemos unos carnavales alegres y en paz”, agregaron.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos. Foto: suministradas a semana api

Camilo Pineda sigue como facilitador en este proceso, pero tendrá un apoyo clave para poder avanzar en este proceso de manera exitosa.

“El señor Camilo Pineda continuará como facilitador para este proceso y contará con el apoyo de la mediación del señor Cyrillus Swinne”, indica el documento.

Asimismo, agregaron: “El Gobierno nacional destaca la concurrencia y los aportes recibidos por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Mesa Directiva del Concejo de Barranquilla”, resaltando que estas contribuciones han permitido “luces importantes para la construcción conjunta de una paz que nos represente a todos”.