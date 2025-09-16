Suscribirse

Atlántico

Denuncian ante la Fiscalía presunto caso de feminicidio por mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio

La mujer se encuentra en delicado estado de salud en una clínica de Barranquilla. Le han realizado cuatro cirugías.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de septiembre de 2025, 3:23 p. m.
Johana Baca Echeverría se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Barranquilla.
Johana Baca Echeverría se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los familiares de Johana Baca Echeverría, la mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio en Soledad, Atlántico, ya interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el presunto delito de intento de feminicidio en contra de Edison García Serrano, quien sería el responsable, así lo dio a conocer Blu Radio Barranquilla.

De acuerdo con la información que tienen los parientes de Baca Echeverría, el hombre la habría lanzado en medio de lo que sería una discusión durante la madrugada del 10 de septiembre.

La mujer se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Misericordia Internacional, en el norte de la capital del Atlántico, donde ha sido sometida a por lo menos cuatro cirugías por las múltiples fracturas que sufrió.

Del supuesto agresor, SEMANA pudo establecer mediante fuentes judiciales que tenía anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Violencia intrafamiliar
La mujer, al parecer, fue lanzada por su compañero sentimental desde el cuarto piso de un edificio. | Foto: Getty Images
Además, Baca Echeverría, tras caer al vacío y quedar gravemente herida, fue auxiliada por su compañero sentimental, quien la acompañó en una ambulancia hasta la sede de Salud Total, en Soledad, y luego hasta la clínica donde la remitieron, pero ahora se encuentra desaparecido.

“Johanna Baca Echeverría ha sido sometida exitosamente a cuatro cirugías en ambos brazos debido a las fracturas presentadas. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional. En cuanto a la fractura de cadera, tras la última valoración, los especialistas consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía”, se lee en el comunicado que fue emitido por la familia de la mujer.

En varios sectores de Soledad no hubo presencia de motocarros por temor a los ataques criminales de las bandas.
Imagen general del municipio de Soledad, Atlántico. | Foto: Gabriel Salazar López.

Al mismo tiempo, precisaron que la condición de salud sigue siendo delicada y requieren el apoyo de la ciudadanía con la donación de sangre.

“A pesar de los avances, se continúa requiriendo de manera urgente el apoyo con donaciones de sangre en la Clínica La Misericordia Internacional, a nombre de la paciente Johanna Baca Echeverría”, indicaron.

Varios vecinos del conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad, aseguraron que desde hace varios días escuchaban discusiones en el interior del apartamento, pero solo se escuchaban los gritos entre el hombre y la mujer.

