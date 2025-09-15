Suscribirse

Mujer que habría sido lanzada por su compañero sentimental de un cuarto piso ha sido sometida a cuatro cirugías

El hombre la dejó en la clínica y hasta ahora no aparece. Ocurrió en Soledad, Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de septiembre de 2025, 1:54 p. m.
Johana Baca Echeverría cayó desde el cuarto piso de una torre residencial en Soledad, Atlántico.
Johana Baca Echeverría cayó desde el cuarto piso de una torre residencial en Soledad, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En las instalaciones de la Clínica Misericordia, en el norte de Barranquilla, se encuentra Johana Baca Echeverría, la mujer que cayó desde el cuarto piso de una de las torres del conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad.

Al parecer, la mujer habría caído al vacío tras haber sostenido una supuesta discusión con su pareja sentimental, quien está desaparecido desde el día del accidente. Estos hechos son investigados por parte de las autoridades judiciales en el Atlántico.

Los familiares de la mujer expidieron un comunicado de prensa en el que señalaron que su ser querido ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas tras la aparatosa caída.

“Johanna Baca Echeverría ha sido sometida exitosamente a cuatro cirugías en ambos brazos debido a las fracturas presentadas. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional. En cuanto a la fractura de cadera, tras la última valoración, los especialistas consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía”, se lee en el comunicado.

En varios sectores de Soledad no hubo presencia de motocarros por temor a los ataques criminales de las bandas.
Imagen general del municipio de Soledad, Atlántico. | Foto: Gabriel Salazar López.
Contexto: Mujer se debate entre la vida y la muerte tras caer de un cuarto piso: su compañero sentimental la llevó a la clínica y desapareció

Al mismo tiempo, precisaron que la condición de salud sigue siendo delicada y requieren el apoyo de la ciudadanía con la donación de sangre.

“A pesar de los avances, se continúa requiriendo de manera urgente el apoyo con donaciones de sangre en la Clínica La Misericordia Internacional, a nombre de la paciente Johanna Baca Echeverría”, indicaron.

En el comunicado, la familia agradece a las personas que se han solidarizado con ellos en medio de esta situación compleja.

“La familia expresa su profundo agradecimiento a todas las personas que ya se han acercado a donar y a quienes han mostrado su solidaridad en este momento difícil”, finalizaron.

Contexto: Alcalde Char cuestiona fuertemente mesas de negociación con Los Pepes y Los Costeños, en Barranquilla; esto dijo
Violencia intrafamiliar
Las autoridades investigan el posible caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Soledad, Atlántico. | Foto: Getty Images

El compañero sentimental de la mujer fue identificado preliminarmente como Edison García Serrano, quien tiene varias anotaciones judiciales por delitos como violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Se conoció que tras la caída, la mujer fue trasladada en una ambulancia hasta una sede de Salud Total en la calle 30 en Soledad, pero por la gravedad fue remitida al centro asistencial inicialmente mencionado.

Las autoridades en Soledad, Atlántico, avanzan con las pesquisas necesarias para poder esclarecer lo ocurrido.

AtlánticoBarranquillaSoledadViolencia intrafamiliar

