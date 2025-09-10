Alcalde Char cuestiona fuertemente mesas de negociación con Los Pepes y Los Costeños, en Barranquilla; esto dijo

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó un duro sablazo contra las negociaciones que adelantan desde el Gobierno de Gustavo Petro con los máximos cabecillas de las temidas bandas de Los Pepes y Los Costeños, en medio de una entrevista con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, durante la realización del foro ‘Semana por Colombia’.

El periodista le preguntó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, por estas negociaciones y este se mostró de acuerdo, al asegurar que eran el camino para la paz. Seguidamente, fue consultado el mandatario de los barranquilleros, quien no se guardó nada y cuestionó estos escenarios en la ciudad.

“Yo quiero mucho a mi gobernador, pero yo prefiero negociar cuando estén arrodillados, porque son unos delincuentes y yo camino por los barrios y están cooptando a nuestros pelaos; y entonces los sacan del colegio y le ofrecen $3 millones y siguen delinquiendo desde las cárceles”, dijo Char.

"Prefiero negociar -con los criminales- cuando estén arrodillados, son unos delincuentes. Ese no es el país que nos merecemos. Un Gobierno arrodillado y que las bandas son las que ponen las condiciones. ¿Dónde está el Estado?": @AlejandroChar #ElDebatehttps://t.co/6rL3T67RBx pic.twitter.com/hazmeyAkEz — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2025

Char sostuvo que no puede ser viable que se negocie con criminales y más aún cuando ellos imponen las condiciones para cesar la violencia en Barranquilla y el Atlántico.

“Ese no es el país que nos merecemos, ese no es el país que queremos mostrarle a nuestros hijos de un gobierno arrodillado, atornillado en el suelo, y que las bandas delincuenciales sean las que nos ponen las condiciones a nosotros. Entonces, ¿dónde está el Estado?, ¿dónde está el Gobierno?, ¿dónde estamos nosotros? La gente votó por nosotros porque creyó que nosotros podíamos hacer el proyecto de la seguridad, el desarrollo y la educación”, cuestionó Char en el evento realizado por SEMANA, en Barranquilla.

Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde también manifestó que, mientras sea el mandatario de los barranquilleros, será él quien ponga las condiciones a las bandas criminales para un posible acuerdo de paz.

“Tenemos que estar en las esquinas, tener oferta laboral para nuestros jóvenes y mil herramientas más. Yo, por ejemplo, le apuesto muchísimo a la educación y a la seguridad, a las dos cosas. Hoy, la universidad pública distrital, que es la IUB, pasó de 2.500 a 17.000 estudiantes. Entonces ya tenemos a los jóvenes hoy encontrando que hay otras posibilidades de salir adelante. Entonces, mientras yo sea el alcalde de Barranquilla, esas serán las condiciones”, indicó.

Yesid Lancheros, director general de SEMANA, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA