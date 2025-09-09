Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Colombia; Ramiro López-Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia; y Lamine Sow, director de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en Colombia, hablaron en el panel Barranquilla y Atlántico en los ojos del mundo, del foro Semana por Colombia, que se adelanta este 9 de septiembre en esa capital, sobre la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico como una región con una proyección internacional que está atrayendo inversión, generando confianza empresarial y escalamiento productivo, como motores de transformación del país.

El panel fue moderado por la periodista Érika Fontalvo, directora del diario El Heraldo de Barranquilla.

Desde el BID explicaron cómo fue que decidieron invertir en la capital del Atlántico, que hoy se encuentra en los ojos de toda Colombia y de muchos países del mundo entero.

“En el año 2013 se empezó a trabajar en un área urbana y turística del municipio. Todo esto fue la oportunidad para desarrollar un programa de inversión en una ciudad que necesitaba iniciar un camino de transformación. Ese fue el inicio de la apuesta del BID por Barranquilla, algo que no se había hecho antes”, explicó Ramiro López-Ghio.

Al tiempo, explicó que impulsaron la pavimentación de las diferentes vías de la ciudad, lo que ha ayudado al desarrollo de la economía local, pero también de la inversión internacional, que es una oportunidad de crecimiento en Barranquilla.

“A partir de ahí, la ciudad creció durante los siguientes 20 años con un plan de acción muy concreto elaborado en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla, el BID y otros aliados, logrando transformar una ciudad que antes era percibida como rezagada”, señaló.

En el año 2013 hubo otro crédito para mejorar los proyectos de la ciudad de Barranquilla con diferentes administraciones locales.

“Esto demostró la evolución de Barranquilla y la capacidad de levantar un proyecto de financiación a 10 años. El banco trabajó con la ciudad desde el inicio, no solo en la inversión, sino en la planificación”, finalizó.

Primer panel realizado en la ciudad de Barranquilla. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

A su turno, Lamine dio a conocer cómo Francia, a través de su banco de desarrollo —la Agencia Francesa de Desarrollo—, confió en Barranquilla e invirtió mediante dos créditos un total de 170 millones de euros.

“Hay algunos elementos fundamentales: el primero es la voluntad política. Siempre estas cooperaciones y créditos son aliados, y para ello se necesita, como en el caso de Barranquilla, una voluntad política muy fuerte. Esa voluntad permite tener el segundo elemento, que es un consenso de ciudad. Como mencionabas, al hablar de las asociaciones de pescadores, se trata de una ciudadanía organizada alrededor de un proyecto común”, detalló.

Panel 'Barranquilla y Atlántico en los ojos del mundo' liderado por la periodista Érika Fontalvo, directora de El Heraldo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA