Mujer se debate entre la vida y la muerte tras caer de un cuarto piso: su compañero sentimental la llevó a la clínica y desapareció

Entre la vida y la muerte se debate Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Misericordia Internacional de Barranquilla, tras haber caído desde el cuarto piso de la torre 11 del conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad, Atlántico.

Los hechos ocurrieron el miércoles 10 de septiembre, circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que asumieron el caso para poder esclarecerlo.

Según las versiones iniciales, la mujer, quien sufrió fractura de cadera y otras graves lesiones en su cuerpo, estaba discutiendo con su pareja sentimental, identificada como Edison García Serrano, cuando de repente cayó al vacío desde el balcón del apartamento donde residían.

En ese momento, los vecinos, junto con García Serrano, llamaron a una ambulancia que la auxilió y la trasladó hasta una sede de la EPS Salud Total, pero por la gravedad de las lesiones la remitieron a la clínica, donde se encuentra grave de salud.

Imagen de referencia del municipio de Soledad, Atlántico. | Foto: A.P.I

Además, el hombre le dijo a las autoridades que la mujer se había resbalado y caído al vacío, pero los hijos de la mujer aseguraron que desde el domingo 7 de septiembre venían las discusiones, incluso hubo agresiones, por lo que Baca Echeverría gritaba y pedía auxilio. Esta información fue confirmada por los vecinos del sector a la Policía Metropolitana de Barranquilla.

García Serrano, tras dejar a su esposa en la clínica de alta complejidad, dijo que se tenía que ir a trabajar y, desde entonces, no aparece, así lo denunciaron familiares de la mujer al medio de comunicación Zona Cero.

Del sospechoso de este hecho, SEMANA pudo establecer, mediante fuentes judiciales, que tiene anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Se conoció que la familia de la mujer reside en Panamá y que en Colombia solo vive con una tía, que es quien se encuentra al frente de este caso que ha generado conmoción entre la comunidad.

Denuncian que el hombre, presuntamente, golpeaba a su compañera sentimental. | Foto: Getty Images

Ahora, los familiares de Johana Alexandra Baca Echeverría solo esperan que la justicia pueda investigar este caso y no sea uno más en el país.