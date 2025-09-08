Murió joven odontólogo tras ataque a bala en su consultorio en el sur de Barranquilla: esto se sabe

Hay consternación en el sur de Barranquilla luego de que se conociera la muerte de un joven odontólogo que fue baleado en medio de un ataque criminal perpetrado por hombres en una motocicleta en su consultorio situado en el barrio El Bosque.

Se trata de Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, quien fue llevado hasta la Clínica San Ignacio, pero por la gravedad de sus lesiones, lo remitieron a la Clínica Centro, donde se produjo su deceso pese al esfuerzo del personal médico.

De acuerdo con lo que se ha conocido, este sábado, 6 de septiembre, el joven se encontraba en el interior del consultorio, cuando de repente llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. En ese momento, el parrillero descendió con un arma de fuego e ingresó al lugar y le disparó a Torrecilla.

Tras el atentado, los criminales huyeron y ahora son buscados por las autoridades judiciales, quienes analizan cámaras de seguridad y recogen testimonios de testigos para poder establecer quiénes son los responsables.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Frente a este nuevo hecho sicarial, SEMANA conoció que las autoridades no descartan que se trate de un caso relacionado con el no pago de una extorsión a las bandas criminales que delinquen en esta zona de Barranquilla.

Además, por medio de la red social Facebook, se conoció un mensaje que el hoy asesinado había publicado hace varios años, hablando justo de los homicidios y sobre la delincuencia.

“Cuídense mucho, de verdad. El mundo está como loco, mucha delincuencia, muchos homicidios, y si al que le cometen asesinato ‘quizás algo hizo’, pero recuerden que los proyectiles no miran si tienen culpa o no (…) recuerden que una madre, un padre, un hijo oran por ustedes y los esperan en casa”, dijo el joven odontólogo.

El mensaje del odontólogio asesinado en el sur de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.