Suscribirse

Barranquilla

Murió joven odontólogo tras ataque a bala en su consultorio en el sur de Barranquilla: esto se sabe

Las autoridades investigan el caso.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

8 de septiembre de 2025, 1:05 p. m.
Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, odontólogo asesinado en Barranquilla.
Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, odontólogo asesinado en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hay consternación en el sur de Barranquilla luego de que se conociera la muerte de un joven odontólogo que fue baleado en medio de un ataque criminal perpetrado por hombres en una motocicleta en su consultorio situado en el barrio El Bosque.

Se trata de Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, quien fue llevado hasta la Clínica San Ignacio, pero por la gravedad de sus lesiones, lo remitieron a la Clínica Centro, donde se produjo su deceso pese al esfuerzo del personal médico.

De acuerdo con lo que se ha conocido, este sábado, 6 de septiembre, el joven se encontraba en el interior del consultorio, cuando de repente llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. En ese momento, el parrillero descendió con un arma de fuego e ingresó al lugar y le disparó a Torrecilla.

Tras el atentado, los criminales huyeron y ahora son buscados por las autoridades judiciales, quienes analizan cámaras de seguridad y recogen testimonios de testigos para poder establecer quiénes son los responsables.

Contexto: Doble asesinato en el sur de Barranquilla: una de las víctimas es un soldado que estaba de permiso
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Frente a este nuevo hecho sicarial, SEMANA conoció que las autoridades no descartan que se trate de un caso relacionado con el no pago de una extorsión a las bandas criminales que delinquen en esta zona de Barranquilla.

Además, por medio de la red social Facebook, se conoció un mensaje que el hoy asesinado había publicado hace varios años, hablando justo de los homicidios y sobre la delincuencia.

“Cuídense mucho, de verdad. El mundo está como loco, mucha delincuencia, muchos homicidios, y si al que le cometen asesinato ‘quizás algo hizo’, pero recuerden que los proyectiles no miran si tienen culpa o no (…) recuerden que una madre, un padre, un hijo oran por ustedes y los esperan en casa”, dijo el joven odontólogo.

El mensaje del odontólogio asesinado en el sur de Barranquilla.
El mensaje del odontólogio asesinado en el sur de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.
Contexto: Polémica decisión: jueza de Barranquilla declara nula la detención intramural de Digno Palomino por 17 homicidios

El cuerpo sin vida del odontólogo fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia. Se espera que la Policía Metropolitana pueda avanzar en las pesquisas del caso que ha causado tanta indignación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida será el primer estado en eliminar vacunas obligatorias en colegios; genera fuerte rechazo en la comunidad médica

2. Rifirrafe entre Gloria Flórez y Gustavo Bolívar agudiza ambiente en el Pacto Histórico: “No se gana una elección destruyendo a los compañeros”

3. Tragedia: joven se bajó de su moto para ayudar en accidente y fue arrollado por camioneta de alta gama

4. Periodista de Noticias Caracol ventiló que casi es víctima de estafa; lanzó advertencia: “Deberían alertar siempre”

5. Última fecha de las eliminatorias sudamericanas: canal y hora para ver todos los partidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticohomicidios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.