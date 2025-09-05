Doble asesinato en el sur de Barranquilla: una de las víctimas es un soldado que estaba de permiso

Un nuevo asesinato se registró la noche del jueves, 4 de septiembre, en el sur de Barranquilla, donde dos jóvenes fueron asesinados por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. En este hecho, un adolescente de 17 años de edad terminó herido.

De acuerdo con las autoridades, el atentado a disparos tuvo lugar en la calle 98 con carrera 6 sur, barrio 20 de Julio, sobre las 8:40 de la noche. Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como Erick Enrique Yepes Benítez, de 20 años de edad, y Juan David Solano Romero, de 22.

Se conoció que Yepes Benítez se encontraba de permiso, pues estaba prestando el servicio militar en el Ejército Nacional. Las informaciones iniciales indican que los tres jóvenes se encontraban reunidos con varios amigos con el fin de dirigirse a jugar billar, cuando aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta.

En ese momento, el parrillero disparó en varias ocasiones en contra de los presentes, dejando gravemente heridos a estas personas, quienes fueron llevadas a centros asistenciales cercanos, donde confirmaron el deceso los dos antes mencionados.

Los criminales tras el atentado a disparos huyeron con rumbo desconocido y ahora son buscados por las autoridades judiciales en la capital del Atlántico. Al parecer, este acto sicarial se habría registrado en medio de una pugna que hay entre pandillas en este sector del sur de la ciudad.

Ahora, tanto la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, está revisando cámaras de seguridad de la zona y recolectando testimonios con el fin de poder establecer quiénes son los responsables de este nuevo hecho de sangre.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Los dos cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur dela ciudad para la respectiva necropsia.

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla precisaron que han intensificado los operativos en diferentes puntos de la ciudad por medio de la estrategia tomas masivas que son dirigidas por el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la institución.