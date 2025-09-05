Este viernes 5 de septiembre, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla, dieron a conocer el balance de seguridad tras el compromiso entre la Selección Colombia vs. Bolivia, que fue llevado a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Se conoció que el compromiso deportivo estuvo monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado, donde se encontraban todas las autoridades distritales y de Policía para evitar cualquier alteración del orden público.

“Gracias a la implementación del dispositivo de seguridad, no se registraron hechos que afectaran el normal desarrollo del evento deportivo. En total, 1.300 hombres y mujeres de la institución prestaron vigilancia y realizaron controles en tres anillos de seguridad, dentro y fuera del estadio. Asimismo, se acompañó el recorrido de las delegaciones desde sus lugares de concentración hasta el escenario deportivo y de regreso”, señalaron las autoridades por medio de un comunicado.

De igual manera, dieron a conocer que en estos estrictos controles de seguridad en el estadio y en sus alrededores hubo el apoyo del helicóptero Halcón, dos drones, lectores biométricos y 140 cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento facial.

“El trabajo articulado con las autoridades distritales, a través del Puesto de Mando Unificado, permitió la aplicación de cinco traslados por protección, conforme al artículo 155, literales a y b del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, precisaron desde la Policía Metropolitana.

Alcalde Char en el estadio Metropolitano de Barranquilla. | Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Entre tanto, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, exaltó el buen comportamiento de los hinchas y de la ciudadanía en los diferentes puntos de la ciudad.

“Estuvimos siempre pendientes con toda nuestra tecnología, de la seguridad de este compromiso deportivo que fue muy importante para la ciudad y para todo un país. Es necesario que la ciudadanía pueda seguir teniendo estos comportamientos en estos eventos masivos que muestran nuestro civismo”, dijo el alto oficial. z

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.